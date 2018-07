Accident de groazã la Bãdeana, cu trei autoturisme si patru rãniti

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Un sofer moldovean grãbit a bãgat în spital trei persoane – doi pasageri dintr-o altã masinã si un pieton -, dupã ce a provocat un grav accident rutier, în care au fost implicate un autocamion si încã douã masini.

Trei bãrbati cu varste de 29, 40 si respectiv 60 de ani au ajuns, ieri dimineatã, la Spitalul de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad, dupã ce au fost victimele unui grav accident rutier. Impactul violent s-a petrecut la ora 8.23, pe DE 581, pe raza comunei Tutova, la intrarea in localitatea Bãdeana dinspre Barlad. ‘Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Barlad au efectuat cercetãri la locul producerii accidentului si au stabilit faptul cã un au tocamion condus de un bãrbat de 40 de ani, din Tutova, se deplasa pe directia BãdeanaTutova, iar din directia opusã venea un Jeep inmatriculat in Republica Moldova, condus de un bãrbat de 45 de ani, din Chisinãu. Jeepul a intrat pe contra sens si s-a izbit de autocamion, iar in urma impactului, jeepul a ricosat intr-un Logan condus de un bãrbat de 60 de ani, din Barlad, care se afla in spatele camionului. Tot in impact a fost lovit si un pieton de 40 de ani, din Bãdeana. În urma accidentului, au rezultat trei vic time, respectiv pietonul de 40 de ani si doi pasageri de 29 si 60 de ani din Logan, care au fost transpor tati la spital pentru ingrijiri medi cale’, ne-a declarat Silvia Manta, responsabil mass-media in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui. Potrivit acesteia, soferul vinovat de impact a fost testat cu apara tul alcooltest, iar rezultatul a arãtat cã nu consumase bãuturi alcoolice. Chiar si asa, pe numele lui a fost deschis un dosar penal sub aspec tul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã. Odatã ajunsi la spital, cei trei bãrbati au fost investigati de me dicii Compartimentului de Pri mire Urgente. Pasagerul de 29 de ani a fost diagnosticat cu ‘politrauma tis me, trauma tism cranio-cerebral, pla gã contuzã frontalã’, pietonul de 40 de ani, cu ‘politraumatisme si fracturã brat’, iar pasagerul de 60 de ani, cu ‘politraumatisme si tra u matism toracoabdominal’. To ti erau stabili, insã se aflau incã sub impactul socului suferit. În urma inevstigatiilor me dicale de speciali tate, medicii urmau sã decidã dacã se impune internarea ce lor trei victime.