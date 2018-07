Academia Bârlãdeanã marcheazã Ziua Frantei

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Cu o intarziere de o sãptãmanã, Departamentul de Francofonie din cadrul Academiei Barlãdene va sãrbãtori, maine, 21 iulie, Ziua Nationalã a Frantei. Potrivit programului stabilit deja, manifestãrile aniversare moderate de profesoara Elena Popoiu vor debuta la ora 10.30, cu inaugurarea bibliotecii de carte francezã, donatie a profesorului Alexandru Bogdan, si vor continua cu lansarea nr. 2/2018 al revistei ‘Francophilie Roumaine’, editatã de Societatea literarculturalã Academia Barlãdeanã. Nu in ultimul rand, activitatea se va incheia cu inmanarea unei Diplome de Excelentã pentru Francofonie pe anul 2018 de cãtre institutia gazdã. ‘Academia Barlãdeanã, prin Departamentul de Francofonie, vã invitã, ca in fiecare an, la reuniunea festivã dedicatã Zilei Nationale a Frantei, limbii franceze si francofiliei noastre traditionale. Vã asteptãm, asadar, sambãtã, 21 iulie, ora 10.30, in miez de varã inverzit de dãrnicia ploilor mult dorite, sã marcãm impreunã evenimentul printro sãrbãtoare a spiritului si a prieteniei!’, este invitatia lansatã de organizatori.