Absolventii de liceu trateazã cu indiferentã indemnizatia de somaj

marți, iulie 17, 2018, 3:00

Absolventii de liceu din promotia 2018 nu se înghesuie sã se înscrie la Fortele de Muncã Vaslui pentru a încasa indemnizatie de somaj. Pânã la aceastã datã, s-au înregistrat în evidentele institutiei doar 132 de absolventi (20 în luna mai 2018 si 112 în luna iunie 2018). Dacã absolventii nu se înregistreazã pânã în data de 24 iulie 2018, nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj.

Absolventii de liceu promotia 2018 se pot prezenta pentru inregistrare ca persoanã in cãutarea unui loc de muncã ca etapã prealabilã si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj in intervalul 26 mai24 iulie. Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, absolventii trebuie sã se prezinte la AJOFM in termen de 60 de zile de la absolvire. Tn cazul absolventilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile incepe pe 26 mai. Tn situatia in care unii tineri mai au corigente si nu au situatia scolarã incheiatã la toate materiile, acestia se vor prezenta in termen de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigentã. Tn acest sens, adeverinta eliberatã de institutia de invãtãmant va specifica data promovãrii examenului de corigentã. Tn situatia in care un absolvent de liceu nu promoveazã examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la examen), acesta are dreptul sã se prezinte la AJOFM in intervalul 26 mai24 iulie 2018. Tn situatia in care un absolvent promoveazã examenul de bacalaureat, acesta are obligatia de a se prezenta in intervalul 26 mai24 iulie 2018, deoare ce acesta este considerat absolvent din momentul in care a finalizat anul terminal si are situatia scolarã incheiatã la toate materiile. Dacã absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezintã in intervalul de 60 de zile de la absolvire (26 mai24 iulie 2018), ei au dreptul sã se prezinte in continuare sã se inregistreze ca persoane in cãutarea unui loc de muncã dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj. Nu pot beneficia de indemnizatia de somaj absolventii care la momentul solicitãrii acestui drept au fost admisi sau urmeazã cursurile unei forme de invãtãmant, organizate si/sau acreditate, dupã caz, in conditiile legii. De asemenea, nu beneficiazã de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultãtilor de medicinã, medicinã dentarã si farmacie care, la data solicitãrii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legi.