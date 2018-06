Ziua Iei – Emblema Nationalã

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

Muzeul Judetean «Stefan cel Mare» si Consiliul Judetean invitã publicul vasluian sã ia parte la manifestarea culturalartisticã «Ziua Iei – Emblemã Nationalã», eveniment care va avea loc sâmbãtã, 23 iunie, începând cu ora 13.00, în Sala «Arta» a muzeului vasluian.

Activitatea va cuprinde ver nisajul Expozitiei etnografice ‘Ii si scoarte traditionale romanesti’, organizatã in parte neriat cu Muzeul Viticulturii si Pomiculturii din Golesti, judetul Arges. Narcis Iustin Dejanu, managerul muzeului mentionat, si dr. Florin Gerard Cãlin, muzeograf in cadrul aceleiasi institutii muzeale, vor face ample prezentãri ale expo natelor. Momentul va cuprin de si un microrecital al grupului folcloric ßMugurel’, co ordonat de profesorii Maria si Mihail Cornea. Organizatorii eveni mentului sunt prof. dr. Ramona Maria Mocanu, managerul Muze ului Judetean ßStefan cel Mare’ Vaslui, Marian Antoniu, muzeograf in cadrul aceleiasi institutii, si Loredana Gutu, conservatorMuzeul Judetean ßStefan cel Mare’ Vaslui. De mentionat cã Expozitia ‘Ii si scoarte traditionale romanesti’ va putea fi vizitatã panã la data de 16 iulie 2018.