Ziua Drapelului National, sãrbãtoritã si la Vaslui

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Ieri, în Piata Civicã a municipiului Vaslui, autoritãtile locale si reprezentantii Guvernului în teritoriu au marcat Ziua Drapelului National al României. Dupã intonarea Imnului National, în fata detasamenului de militari, oficialitãtile judetului au avut scurte interventii. Ceremonia s-a încheiat cu o scurtã paradã militarã.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a transmis sãnãtate tuturor romanilor si a subliniat cã cetãtenii trebuie sã fie mandri de acest simbol al tãrii, care trebuie arborat pe toate institutiile statului. ‘Astãzi (ieri, n.r.), este Ziua Drapelului, un simbol al statului roman. În acest moment emotionant, sãrbãtorim tricolorul, care a fost adoptat ca drapel al natiunii romane in data de 26 iunie 1948, de cãtre Guvernul Provizoriu. Trebuie sã dãm dovadã de patriotism iar, la institutiile pe care le reprezentãm, tricolorul trebuie sã ne insoteascã. Drapelul este un simbol al statului national; trebuie sã actionãm cu responsabilitate, sã ne mandrim, iar oriunde mergem, sã il avem in sufletî, a spus Vasile Pavãl. La randul lui Vasile Mariciuc, vicrepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, a fãcut un scurt istoric al drapelului si a precizat cã tricolorul a reprezentat unul din simolurile care au asigurat cadrul de dezvoltare al societãtii. Mircea Gologan, subprefectul judetului Vaslui, a dat citire mesajului ministrului de Interne, Carmen Dan, cu ocazia celebrãrii Zilei Drapelului National: ‘Mandria, in forma ei purã si sincerã, este un sentiment inãltãtor care motiveazã si dã sens celor mai profunde trãiri. Asa simtim cu totii cand Drapelul nostru National se inaltã pe redute greu de cucerit, gratie performantelor obtinute de romani. Astãzi, la ceas de sãrbãtoare, se cuvine sã privim cateva secunde in interiorul nostru, acolo unde fiecare dintre noi adãpostim acel sentiment natural, firesc, denumit, simplu, patriotism’. Dupã ce Drapelul National a fost prezentat asistentei, acesta a fost binecuvantat de protopopul Adrian Chirvase si a fost ridicat pe catarg. Oficialii prezenti au sãrutat drapelul, moment urmat de o scurtã paradã militarã.