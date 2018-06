Zero curaj, zero proiecte!

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Firmele si autoritãtile publice din judetul Vaslui sunt pe cale sã rateze definitiv atragere de fonduri europene pe POR 2014 – 2020. La începutul lunii iunie 2018, Vasluiul avea înregistrate doar 11 proiecte. În cazul celorlalte judete din Moldova, marea majoritate a proiectelor sunt depuse de agentii economici privati. Spre exemplu, Iasul are 65 de proiecte iar Bacãul, 60. Lipsa de curaj a antreprenorilor vasluieni de a accesa fonduri europene tine, în primul rând, de slabul potential financiar.

Judetul Vaslui are cele mai putine proiecte depuse pe Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, dintre judetele din Regiunea de Dezvoltare Nord Est. Dacã in cazul celorlalte judete grosul proiectelor este depus de operatorii economici, oamenii de afaceri vasluieni se aratã extrem de reticienti fatã de fondurile nerambursabile europene. Potrivit datelor statistice aferente lunii iunie 2018, judetul Vaslui are inregistrate doar 11 proiecte pe POR 2014-2020. Este vorba despre proiecte care vizeazã modernizarea unei fabrici de pahare, echipare laborator dentar, achizitionare echipamente si utilaje performante specifice lucrãrilor de pregãtire a terenului, infrastructurã rutierã, infiintarea unei unitãti de productie pentru solutii ignifuge etc. În cazul celorlalte judete, situatia depunerii proiectelor de finantare este urmãtoarea: Iasi – 65 de proiecte, Bacãu – 60 de proiecte, Suceava – 59 de proiecte, Neamt – 45 de proiecte, Botosani – 16 proiecte. POR 2014-2020 are 13 Axe de finantare si succede POR 2007-2013. Axele de finantare se adreseazã atat agentilor economici, cat si autoritãtilor publice si privesc investitii in activitãtile de productie, sãnãtate, infrastructurã, eficientã energeticã etc. POR este unul dintre programele prin care Romania va putea accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã in perioada actualã de programare. POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si este implementat la nivelul Regiunii Nord-Est de Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est.

Întreprinzatorii vasluieni nu au bani

Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatie Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, spune cã situatia depunerii proiectelor pe POR 2014-2020 reflectã capacitatea economicã a firmelor locale. ‘Este greu de dat un rãspuns si de explicat de ce avem cele mai putin proiecte depuse. Trebuie vorbit cu fiecare antreprenor in parte pentru a spune de ce nu are curajul sã acceseze fonduri europene. Fiecare are un motiv: starea economicã a firmei, starea generalã a economiei… Firma are o responsabilitate foarte mare cand depune un proiect pe finantare europeanã. Îti pui problema dacã ai acest curaj si dacã situatia proprie a firmei iti permite. În primul rand, trebui un efort financiar al firmei, apoi, este importantã calitatea oamenilor din firmã etc.’, a declarat Ovidiu Copacinschi.

Firmele nu se mai împrumuta de la banci

În perioada ianuarie – aprilei 2018, creditele solicitate la bãnci de cãtre societãtile comerciale din judetul Vaslui au crescut cu numai un milion de lei, fiind de 437 milioane de lei. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, spune cã intreprinderile nu se imprumutã pentru cã nu mai sunt lucrãri de investitii. ‘Oamenii de afaceri nu sunt preocupati sã facã credite pentru finalizarea unor proiecte, nu au in perspectivã demararea altor proiecte. De asemenea, firmele nu sunt interesate nici de achizitionarea de echipamente moderne de lucru, pentru cã nu au ce face cu o astfel de infrastructurãî, a explicat Ionel Constantin. Patronatul este nemultumit de faptul cã, numai in acest an, Codul Fiscal a fost modificat deja de sapte ori, iar intreprinzãtorii sperã ca, la urmãtoarele modificãri, mãcar sã fie consultati. ‘O dezvoltare economicã bazatã doar pe consum nu este viabilã. Avem nevoie de investitii, avem nevoie de proiecte europene. La nivel national, absorbtia fondurilor comunitare este de 17,2%. Sunt domenii – cum este agricultura – unde atragerea fondurilor este de circa 20%’, a mai spus Ionel Constantin.