VOTUL FURAT DIN INIMA CHISINÃULUI

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Duminicã, la Chisinãu, peste 50 de mii de oameni au cerut legitimarea alegerilor din 3 iunie a.c., invalidate abuziv de instan tele judecãtoresti. Spun abuziv, pentru cã alegerile au fost recu – noscute de organizatiile de observatori, iar instan – tele care le-au invalidat, inclusiv Curtea Supremã de Justitie a Republicii Moldova, isi motiveazã hotãrarile prin faptul cã, in ziua alegerilor, candidatii ar fi chemat lumea sã iasã la vot. Cu ochiul liber se vede cã probele folosite de instante la fundamentarea deciziilor lor sunt tendentioase, ridicole si nu rezistã principiilor unei justitii impartiale. Cetãtenii care s-au prezentat la urne si au votat pentru unul dintre candidati considerã cã, prin actul de invalidare, li s-a furat votul liber exprimat, caz fãrã precedent in jurisprudentã, acesta fiind interpretat drept evidentã comandã politicã. Cetãtenii Republicii Moldova au toate motivele sã acuze instantele. Am experienta personalã cand, in calitate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, am atacat in instante, impreunã cu un grup de colegi, concesionarea ilegalã a Aeroportului International Chisinãu de cãtre Guvern unei companii obscure din Orientul Îndepãrtat al Rusiei. Am parcurs intregul infern al justitiei moldovenesti – de la Curtea Constitutionalã si panã la instantele de drept comun – fãrã sã obtinem castig de cauzã intr-un proces care viza interesul public si chiar securitatea nationalã. Probele demonstrau grave incãlcãri comise de inalti functionari – printre care primministrul si ministri, sefi de agentii si subordonatii lor. Toate, respinse de instantele-marionete. Furtul miliardului de dolari din rezerva statului, care constituie aproape 15% din PIB-ul Republicii Moldova, este un alt fapt cunoscut in toatã lumea. Tergiversarea solutionãrii juridice a acestei monstruoase talhãrii este pusã de cetãteni pe inactivitatea organelor de drept ale statului, care, in loc sã aplice Codul penal, elaboreazã strategii manipulatorii. Drept consecintã, in loc sã fie pedepsiti infractorii si sã fie restituie pagubele, s-a decis ca recuperarea miliardului sã fie pusã tot pe umerii cetãtenilor nevinovati, prin taxãri esalonate. În Republica Moldova, putem vorbi de un stat capturat de oligarhi, de inexistenta statului de drept, de faptul cã, dupã marile escrocherii, puterea politicã oligarhicã a trecut la furtul de scrutine, al votului suveran al cetãtenilor. Alegerile locale din Chisinãu sunt un preludiu la alegerile parlamentare din toamnã. Pericolul aplicãrii metodei cu implicarea justitiei subjugate ca batã este mare. Uzurparea puterii prin anularea votului suveran este cea mai mare crimã impotriva poporului, crimã prestabilitã de Constitutia Republicii Moldova, dar ignoratã fraudulos de instante. Romania trebuie sã se prezerve de pericolul importului acestui sistem pãgubos pentru tarã si cetãteni, iar clasa politicã, institutiile abilitate – sã taxeze prompt derapajele injuste, antidemocratice si antieuropene din Republica Moldova.

* Ion Hadârca,

Senator ALDE de Vaslui