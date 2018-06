Vin primele subventii în agriculturã pe anul 2018

luni, iunie 18, 2018, 3:00

Începând de luni, 18 iunie, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) începe plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã aferentã cantitãtilor de motorinã utilizate în trimestrul I 2018, respectiv în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018.

Acest ajutor de stat se acordã pentru motorina folositã atat pentru efectuarea de lucrãri agricole, cat si pentru irigatii ori lucrãri de imbunãtãtiri funciare. La nivelul judetului Vaslui, panã acum au depus cererile de rambursare si documentele aferente un numãr de 180 de fermieri, suma totalã care va intra in conturile acestora fiind de putin peste 1,9 milioane lei. Trebuie spus cã, incepand din acest an, cererile de decontare a accizei reduse pentru motorina utilizatã in agriculturã pot fi depuse oricand pe parcursul anului, indiferent de trimestrul pentru care se solicitã ajutorul de stat, cu conditia prezentãrii facturilor pentru carburantul folosit. Valoarea nominalã a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorinã pentru anul 2018 este de 1,7385 lei/litru. La nivel national, suma totalã a acestui ajutor de stat ce urmeazã a fi plãtitã aferentã trimestrului I 2018 va fi de 69.677.225,00 lei, pentru o cantitate totalã de motorinã de 40.078.676,320 litri, folositã de 10.070 beneficiari. Mai bine de patru cincimi din acest ajutor de stat este destinat sectorului vegetal, restul, 6,932 milioane lei, urmand a fi plãtit zootehnistilor. Din pãcate, seceta persistentã care a afectat serios in acest an culturile din judetul Vaslui, in special cele care nu beneficiazã de irigatii, face ca, practic, fermierii sã treacã la pierderi banii cheltuiti pentru lucrãrile agricole, deci si cu motorina utilizatã.