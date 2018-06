Victorii individuale

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Rezolvarea celor 364 de contestatii depuse în urma notelor primite la Evaluarea Nationalã nu a modificat prea mult procentul de promovabilitate nici la nivel national, nici în judetul Vaslui, unde doar cinci elevi s-au bucurat de medii mai mari. Unii candidati s-au ales cu note scãzute la una sau ambele probe, altii au primit câteva zecimi mai mult, iar cele mai mari diferente de notare au fost de 1,95 puncte în plus, respectiv 90 de sutimi în minus. Urmeazã acum înscrierea la licee, mediile de la Evaluare contând în proportie de 80% pentru a accede în unitatea si la profilul dorit.

Sambãtã, 23 iunie, au fost afisate rezultatele finale al Evaluãrii Nationale 2018. Dupã rezolvarea contestatiilor, doar cinci elevi vasluieni au reusit sã-si imbunãtãteascã notele obtinute astfel incat sã aibã media generalã peste 5, procentul initial de promovabilitate la nivelul judetului, de 66,21%, crescand cu 16 sutimi. Situatia este asemãnãtoare si pe plan national, cele 23.761 contestatii depuse aducand medii peste 5 doar in cazul a 137 de elevi, procentul de promovabilitate, de 73,5%, crescand cu doar o zecime! La nivelul judetului Vaslui, din totalul de 3.241 absolventi care au sustinut examenul, 2.151 de elevi au reusit sã obtinã medii peste 5, iar sapte dintre acestia au reusit performanta de a face lucrãri perfecte, atat la limba si literatura romanã, cat si la matematicã, obtinand astfel media maximã. Cat priveste contestatiile, cele mai multe dintre ele nu au avut rezultatul scontat, notele primite fiind sub cele acordate initial, in special la proba la matematicã. Asta cu atat mai mult cu cat, si in acest an, nu a mai fost impus pragul de 0,5 puncte pentru modificarea notei, nota acordatã fiind cea finalã, indiferent de diferenta inregistratã la recorectare. Cele mai ‘ghinioniste’ din acest punct de vedere au fost o elevã din Barlad, a cãrei notã la romanã a fost micsoratã de la 9,00 la 8,10, iar la matematicã, de la 6,85 la 6,65, obtinand in final o medie cu 1,05 puncte mai micã, si o elevã din Viisoara, a cãrei medie a scãzut de la 7,70 la 7,05! În ceea ce priveste contestatiile rezolvate pozitiv, s-a mai acordat in plus o singurã notã de zece, pentru o lucrare notatã anterior cu 9,70, la limba si literatura romanã. Dealtfel, la aceastã probã s-au inregistrat si singurele diferente de notare mai mari de un punct, sapte la numãr. Cele mai mari diferente au fost inregistrate in cazul unui elev din Negresti, a cãrui notã initialã a crescut cu aproape douã puncte, de la 4,70 la 6,65, si a unei candidate din Vulturesti, care a primit nota 7,85, dupã ce anterior lucrarea ei fusese notatã cu 6,10! Dupã ce au scãpat de hopul Evaluãrii, pentru absolventii de gimnaziu incep acum emotiile pentru accederea la liceul si specializarea doritã. Pentru asta, media generalã obtinutã la Evaluarea Nationalã constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invãtãmantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderatã intre media generalã obtinutã la Evaluarea Nationalã (cu o pondere de 80%) si media generalã de absolvire a claselor din gimnaziu, ce are o pondere de 20%). Anuntarea ierarhiei la nivel judetean a absolventilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationalã de Admitere, este prevãzutã pentru data de 26 iunie. Completarea optiunilor in fisele de inscriere de cãtre absolventii clasei a VIII-a si pãrintii acestora, asistati de fostii diriginti, se va derula in perioada 29 iunie – 3 iulie 2 si va fi urmatã de repartizarea computerizatã in invãtãmantul liceal de stat, ce va avea loc pe 9 iulie.