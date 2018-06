Vesti bune pentru cooperativele agricole

marți, iunie 19, 2018, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui anuntã infiintarea la nivel national a Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie Integratã UNCAPI. Cooperativele agricole inscrise in uniune isi desfãsoarã activitatea in cele mai importante ramuri din agriculturã atat in sectorul vegetal, legumicol, de crestere a pãsãrilor si productie de ouã, de crestere a ovinelor si caprinelor, de procesare si de productie de lapte precum si de vanzare a produselor agroalimentare, dezvoltand astfel afaceri de peste 40 de milioane de euro sub brandul ßTara Mea’. În acest sens, UNCAPI a luat nastere din dorinta ca micii producãtori, fermierii, tãranii si alte structuri agricole, organizati in cooperative, sã aibã reprezentate interesele specifice in relatia cu institutiile statului: Guvern, Parlament, MADR – dar si in structurile de reprezentare europene. De aceea, UNCAPI si-a propus ca prin departamentele sale sã acorde consultantã tuturor producãtorilor agricoli si sã maximizeze toate avantajele economice ale cooperativelor agricole infiintate. În opinia reprezentantilor UNCAPI, asocierea micilor producãtori in cooperative agricole reprezintã o solutie optimã pentru diminuarea migrãrii fortei de muncã in strãinãtate si determinã dezvoltarea mediului rural prin aparitia de noi locuri de muncã. În concluzie, uniunea isi propune sã devinã un partener de dialog care va milita atat pentru drepturile cooperativelor agricole de productie in vederea imbunãtãtirii relatiilor comerciale, cat si pentru a deveni un partener de dialog al asociatiei de profil al marilor retaileri.