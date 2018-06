Vasluiul vrea universitate!

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Joia trecutã, în Sala Mare a Palatului Administrativ a avut loc o nouã întâlnire de lucru a grupului de initiativã pentru promovarea înfiintãrii unei universitãti în municipul Vaslui.



Paul Smantanã, fostul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã, presedintele grupului de initiativã, a subliniat necesitatea infiintãrii unei universitãti la Vaslui, si la fel au fãcut si alti vorbitori. ‘Avem o crizã majorã a fortei de muncã si o incapacitate a celor care sunt angajati de a face fatã noilor provocãri. Existã o acutã lipsã a fortei de muncã calificatã. Apelez la oamenii de afaceri sã aibã in vedere cã stabilizarea la locul de muncã depinde si de platã, de cointeresarea materialã. Dacã la Cluj sau in Arad isi permit sã plãteascã oamenii cu 2.000 de lei, trebuie sã putem si noi’, a spus Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui. La randul lui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã este a treia intalnire a acestui grup de initiativã pe aceastã temã. ‘Este momentul sã pornim la drum. Se simte nevoia unei asemenea forme de scolarizare, pentru cã, asa cum sesizati, am ajuns sã nu mai avem fortã de muncã disponibilã pentru a ne realiza obiectivele. Aceastã situatie devine din ce in ce mai importantã la nivelul intregii tãri’, a spus Vasile Pavãl. Edilul Vasluiului a fãcut din nou referire la lipsa acutã a fortei de muncã calificate de la nivel local, arãtand cã este nevoie de solutii rapide pentru rezolvarea acestei probleme. ìNu avem constructori, nu avem consultanti, nu avem profesionisti in administratia publicã localã. Am avut multi pe care i-am pregãtit, dar au plecat, i-am pierdut. Politicul va trebui sã ia o decizie foarte importantã cu studentii, dupã terminarea studiilor, sã semneze contracte pe un an, doi sau trei, sã plãteascã ceea ce statul a investit in ei. Pregãtim medici si ingineri si ne pleacã, iar in urma lor plangem, si plang si ei, pentru cã sunt departe de tarã, dar fac eforturi pentru remuneratia pe care o primesc’, a mai spus Pavãl.