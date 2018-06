Vasluiul, Husul si Negrestiul, cu proiectele pe SEAP, Bârladul, în asteptare

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Proiectul pe apã si canal începe sã se dezmorteascã, dar nu peste tot. Programele pe retele pentru municipiile Vaslui, Husi si orasul Negresti sunt în prezent pe SEAP si se aflã în diferite stadii procedurale. În schimb, Bârladul are ghinion: documentatia acestui UAT urmeazã sã fie revizuitã în acord cu ultimele modificãri legislative. Dacã primarii din Vaslui si Husi s-au arãtat multumiti de deblocarea programului, primarul Bârladului, Dumitru Boros, spune cã, din cauza întârzierilor la proiectul pe apã si canal, Bârladul este „blocat investitional”. Coincidentã sau nu, primarii norocosi sunt, toti, membri PSD, în timp ce Boros este un marcant membru PNL.

Vineri, la Centrul de Resurse penru Afaceri Vaslui a avut loc o nouã conferintã de presã privind ‘Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in agolmerãrile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti’. La eveniment au luat parte conducerea Aquavas Vaslui, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, Dumitru Boros, primarul municipiului Barlad, si Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi. ‘Evenimentul marcheazã reluarea activitãtilor pe proiectul de apã si canal. Reabilitarea sistemului are o istorie lungã, a fost finantatã pe diverse programe si din banii CJ, pentru o perioadã. Din anul 2011, sa trecut pe Programul Operational Sectorial. Cu greutate, jumãtate din suma aferentã proiectului a fost cheltuitã, rãmand cealaltã parte. Sunt sanse sã incheiem acest program si sã trecem la celãlalt program de dezvoltare a infrastrcturii de apã si canal, in comunele judetului. Sper ca piedicile din prima etapã sã fie eliminate. Noi sustinem acest program, vrem sã ducem la capãt fazarea si a doua aplicatie pe infrastructura mare’, a spus Dumitru Buzatu. La finalizarea investitiei, statiile de tratare, epurare si retelele de alimentare cu apã si canalizare vor fi modernizate, urmand ca pentru cel putin 20 de ani sã nu mai fie fãcute investitii in acest domeniu. ‘Aceste programe nu sunt usor de implementat in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Nu este un lucru simplu, nu se face instantaneu’, a adãugat Dumitru Buzatu.

Întârzieri mari la lucrari

Vasile Pavãl a spus cã municipiul Vaslui face parte din asociatia judeteanã care are menirea de a implementa o serie de proiecte de interes general. ‘Apare normalitatea in acest proiect, discutat de mult timp. Au fost piedici. La Vaslui, suntem in program cu statiile de epurare si tratare. Cu aceastã statie de epurare s-au eliminat deversãrile sub parametri si nu mai avem miros. În ceea ce priveste tratarea, avem apã mai bunã pentru populatie, tinand cont de faptul cã Vaslui se alimenteazã dintr-o sursã de suprafatã, unde sunt multi factori care duc la inrãutãtirea apei. Sunt alte proiecte care urmeazã, si sperãm cã nu se va mai intarzia, iar primele sãpãturi la retele vor fi realizate cat mai curandî, a spus Pavãl. ìDe-a lungul anilor, am tot cãutat bani pentru apã si canal. Dupã retelele de apã, vine asfaltul. Noi am dezvoltat proiecte pe infrastructurã si am folosit bani publici pentru retelele de apã si canal. Cetãtenii municipiului Husi sunt multumiti cã programul de investitii pe retele este urcat pe SEAP. Orice primar isi doreste sã facã totul din primul mandat. Eu am 10 ani, si tot mai sunt proiecte de fãcut. Nu toate lucrurile depind de noi. Toti suntem rãspunzãtori de acest proiect, pentru cã este al nostru, toti am muncit’, a spus Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi.

Bârladul, oras blocat

Dumitru Boros, primarul Barladului, a fost vehement in ceea ce priveste intarzierile inregistrate pe proiectul de apã si canal si a insistat sã primeascã un rãspuns clar in ceea ce priveste demararea lucrãrilor in municipiul Barlad. ìAcest proiect stã la baza altor proiecte din Barlad. Nu poti sã faci nimic fãrã sistemul de apã si canal. Pe oameni nu ii intereseazã documentatiile si tot felul de explicatii, locuitorii din Barlad vor sã stie cand cand vor avea constructor in oras. Nu pot asfalta strãzile, din cauzã cã nu am fie alimentare cu apã, fie canalizare. Suntem un oras blocat!’, a arãtat Dumitru Boros. Primãria Barlad are in intentia implementarea anumitor proiecte, insã acestea trebuie realizate inaintea proiectului de apã si canal. ‘Nu putem reabilita strãzile inainte. Am fãcut cateva adrese la SC Aquavas SA Vaslui, pentru a nu ajunge la o situatie tragicã. Vrem sã aflãm concret cand vor veni contructorii la Barlad’, a insistat Boros. Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas SA Vaslui, a precizat cã documentatia pentru proiectul de la Barlad era aproape de finalizare, insã trebui revizuitã in concordantã cu modificãrile legislative operate la legislatia achizitiilor publice. ‘Dacã lucrurile decurg normal, semnãm contractul in luna septembrie’, a rãspuns Besleagã.