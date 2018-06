Vasluiul are cei mai multi beneficiari de stimulent de insertie

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui are in platã 1.004 beneficiari de stimulent de insertie pentru cresterea copilului. Pentru luna aprilie, plãtile pentru drepturile curente s-au ridicat la 637.149 lei. Cei mai multi beneficiari de stimulent sunt din municipiul Vaslui (299 de familii), urmand municipiul Barlad, cu 229 beneficiari, Husi, cu 89 beneficiari, Negresti – 31 beneficiari, Zorleni – 25 beneficiari, si Murgeni – 12 beneficiari. Dreptul este acordat pãrintilor care se intorc la activitatea profesionalã inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului. Suma medie achitatã unei familii este de 1.453 de lei. În luna octombrie 2017, s-au plãtit primele indemnizatii pentru cresterea copilului plafonate la maxim 8.500 lei, plafonare care a afectat doar 5 familii din judet. Explicatie este aceea cã salariile pãrintilor realizate in ultimele 12 luni nefiind atat de mari, nici indemnizatile primite in concediul pentru cresterea copilului nu au atins plafonul stabilit de Guvern. Conform noilor prevederi legale, indemnizatia lunarã pentru cresterea copilului se stabiliste ca si panã acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, dar cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.