Vasluienii, extrem de interesati de soarta Pilonului 2 de pensii

luni, iunie 4, 2018, 3:00

Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, a caracterizat campania de strangere de semnãturi pentru mentinerea Pilonului 2 de pensii drept ‘un succes’. Astfel, in doar cateva zile de la demararea actiunii, voluntarii PNL din cortul amplasat la la intersectia strãzilor Walter Mãrãcineanu cu Stefan cel Mare (intersectia de la Buium) au strans peste 100 de semnãturi. De astãzi, timp de o sãptãmanã, cortul va fi amplasat in fata Winmarkt (fostul magazin Central), iar in ultima sãptãmanã, in Zona Gãrii. Campania de informare a cetãtenilor este dublatã de distribuirea de fluturasi explicativi, PNL tipãrind 25.000 de flyere cu informatii esentiale despre ce doresc cei de la PSDALDE sã facã cu pensiile romanilor. La randul lui, Marius Arcãleanu, secretarul general al PNL Vaslui, a subliniat cã actiuni similare au loc in toate orasele si municipiile din judet, pentru cã ‘cetãtenii, din cauza problemelor de zi cu zi, nu sunt informati, nu cunosc adevãrul cu privire la Pilonul 2’. Actiunea, a mai spus el, este cu atat mai importantã cu cat numai in Vaslui sunt in jur de 50.000 de beneficiari ai Pilonului 2. În cadrul aceleiasi conferinte de presã, Tudor Polak a declarat cã, in paralel cu strangerea de semnãturi pentru mentinerea Pilonul 2, este promovatã si o temã proprie, Bugetarea participativã. ‘Lucrãm la acest proiect si ne propunem sã il depunem in cursul lunii august’, a spus presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui. Bugetarea participativã este procesul prin care o institutie publicã lasã cetãtenii sã aleagã ce se intamplã cu o parte din bugetul sãu. Cetãtenii stabilesc prioritãtile, propun proiecte de investitii si tot ei selecteazã prin vot respectivele proiecte. Pot participa la procesul de bugetare participativã cetãtenii care locuiesc, muncesc sau studiazã in municipiul Vaslui si au implinit varsta de cel putin 18 ani. O noutate adusã de campania PNL Vaslui este faptul cã intregul proces se desfãsoarã prin intermediul unei platforme online, pe care cetãtenii se pot loga atat printr-o adresã de e-mail, cat si printr-un cont de Facebook.