Un nou salt pentru indicii ROBOR la 6, 9 si 12 luni

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeazã costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabilã, a rãmas stabil, ieri, la 2,93%, dar indicii la 6, 9 si 12 luni au inregistrat cresteri, aratã datele BNR. Astfel, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 3,07%, de la 3,04%, iar indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 3,12%, de la 3,09%. Indicele ROBOR la 12 luni a crescut la 3,17%, de la 3,14%. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei.