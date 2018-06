TRADITII DE SFINTII PETRU SI PAVEL

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Fiind cei mai importanti sfinti apostoli ucenici care au propovãduit Evanghelia, dar si pentru activitãtile lor misionare, Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sãrbãtoriti în fiecare an, pe data de 29 iunie, zi de o mare însemnãtate în Biserica Ortodoxã Românã. Minunile sãvârsite de cei doi sfinti sunt descrise pe larg si în Noul Testament

Sfantul Petru era frate lui Andrei cel intai chemat. Mergand Iisus la iezerul Ghenisaretului si afland pe Andrei si pe Petru unde-si intindeau nãvodul si mrejele, i-a chemat si indatã au urmat dupã dansul. Dupã aceea, propovãduind Petru Evanghelia in Iudeea, Antiohia, Pont, Galatia, Capadochia, Asia si in Vitinia, s-a pogorat panã la Roma. Si pentru cã Sf. Petru a biruit cu minunile fãcute de el pe Simon vrãjitorul, a fost rãstignit, de impãratul Nero, cu capul in jos, precum el insusi a dorit nefiind demn de aceeasi moarte ca a Mantuitorului Iisus Hristos. Apostol Pavel, numit la inceput Saul, era om instruit, fiind invãtat de Gamaliel si cunoscãtor desãvarsit al Legii lui Moise. Saul din Tars a fost unul dintre prigonitorii crestinilor si cel care s-a invoit la uciderea cu pietre a lui Stefan, primul martir al Bisericii. Saul a fost acela care a pornit spre Damasc pentru a-i aduce legati la Ierusalim pe cei care umblau pe Calea Credintei. Pe drumul spre Damasc, s-a petrecut orbirea trupeascã a lui Saul, care s-a finalizat prin convertirea lui de cãtre Anania, botezul, iluminarea sã trupeascã si spiritualã, si, astfel, Saul s-a umplut de Duhul Sfant si sa numit Pavel. Si indatã a inceput a propovãdui in sinagogi cã Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A fost in numeroase cãlãtorii misionare, a propovãduit in Antiohia Pisidiei, Iconia, Filipi, Tesalonic, Berea, Corint, Ierusalim, in tinuturile Galatiei si Frigiei, in Efes, in Macedonia, Milet, Tyr, invãtand pe multi, ajungand in cele din urmã in Roma. Sfarsitul sãu a fost in timpul impãratului Nero. A murit ca martir al credintei, tãindu-i-se capul pentru mãrturisirea lui Hristos, in urma lui Apostolului Petru. Sfintii Apostoli Petru si Pavel au murit in anul 67 ca si martiri ai credintei crestine. Moastele lor tot la un loc s-au pus. Avand in vedere cã cei doi s-au dat viata pentru credintã in acelasi an, ei sunt sãrbãtoriti in aceeasi zi in fiecare an, pe 29 iunie. Înaintea sãrbãtoririi acestora, credinciosii tin postul sfintilor Petru si Pavel inceput in prima duminicã dupã Rusalii si care ia sfarsit chiar astãzi, prin care se curãtã de pãcate si se apropiere spiritual de divinitate. Sfantul Petru fiind stãpanul lupilor, pe 29 iunie se tine ‘Sãrbãtoarea lupilor’, un obicei prin care se previne ca lupii sã dea iama in vite. Potrivit unor zone folclorice, Sfantul Petru de varã este separat de o jumãtate de an de ‘fratele sãu’, Sfantul Petru de iarnã, acesta din urmã fiind de fapt patronul lupilor. San- Petru de varã marcheazã cea de-a doua jumãtate a anului, care poate incepe putin mai devreme, la Sanziene, este patronul agricultorilor. În frumoasa traditie popularã se povesteste cã Sf. Petru a fost un om muritor, pe care l-a luat Dumnezeu in cer. Totodatã Sfantul Petru e mana dreaptã a lui Dumnezeu iar Sf. Petru ar locui cu Sf. Pavel in lunã: Sf. Petru de-a dreapta si Sf. Pavel de-a stanga , Sf. Petru fiind chelar, el nu pãstreazã numai cheile raiului, ci si cheile incãperilor ceresti; el este chelarul curtii dumnezeiesti, fiind mai mare peste granare, din care trebuie sã impartã animalelor. Sf. Petru este rãspunzãtor de starea finalã a recoltelor, el este cel care patroneazã cãldura si ploaia, putand trimite grindinã pe hotarele celor nerespectuosi. Fiind o sãrbãtoare de mare insemnãtate pentru calendarul agricol, paza impotriva grindinii se realiza prin venerarea sfantului in cele trei zile de nelucrare, cu incepere din 29 iunie. El fierbe trei zile piatrã adevãratã, spre a o mãrunti, ca sã nu strice campurile. Cand se aude huruind in cer, atunci cand tunã inãbusit, se crede cã Sf. Petru fierbe piatra. De aceea Sf. Petru se serbeazã timp de trei zile, incepand cu 29 iunie. Atunci cand oamenii nesocotesc puterea dumnezeiascã, Sf. Petru cheamã balaurii si impreunã cu dansii bate in lume cu piatrã; balaurii mãruntind-o, iar el amestecand-o in ploaie. Cand Sf. Petru plesneste din bici, din sfichiul biciului sar scantei, care, cãzand pe pãmant, se prefac in licurici. Licuricii sunt blagosloviti de sfant ca sã lumineze calea rãtãcitilor prin pãduri. Ei se ivesc aproape tot timpul in preajma acestei zile. În ziua de Sf. Petru si Pavel, in traditia popularã se spune cã nici o femeie nu trebuie sã mãnance mere panã in aceastã zi, fãrã a face un mare pãcat si fãrã a-i supãra pe morti. Dupã aceastã zi, femeile tinere pot manca mere, cele bãtrane trebuind sã astepte panã la Sf. Ilie. Cu valoare simbolicã, panã acum se interzicea scuturarea merilor, pentru a se feri de cãderea peste holde a grindinii, avand dimensiunile fructelor respective permisã fiind din aceastã zi a baterea merelor dar si alte poame. Dacã va tuna sau va fulgera in aceastã zi, nucile si alunele nu vor avea miez sau vor fi viermãnoase. Oamenii pistruiati se spalã cu apã la miezul noptii, cand cantã cocosul, cãci se tem sã nu fie socotiti jidovi, altfel petele de pe fatã inmultindu-se. În credinta popularã se spune cã in aceastã zi e timpul inceperii secerisului iar privighetoarea inceteazã sã mai cante in pãduri iar cucii se transformã in soimi, ei revenind la forma lor originalã in ziua Bunei Vestiri. În ziua de 29 iunie se tin si ‘Mosii de Sfantul Petru’. Acum oamenii merg la bisericã, asistã la slujbã si dau de pomanã in onoarea rudelor decedate merindele sfintite: colaci, lumanãri, colivã de grau, porumb fiert cirese din primul cules, mere dulci si acre, zarzãre proaspete, iar cei care au miere pot duce la bisericã faguri iar in unele regiuni se duce si obiecte de imbrãcãminte. Un sincer ‘LA MULTI ANI’ tuturor ce poartã numele de Petru si Pavel.

* Dan Horgan

Bibliografie:

– Adrian Fochi – ‘Datini si eresuri populare de la sfarsitul secolului al XIX-lea’, Editura Minerva, Bucuresti, 1976.

– Arthur Gorovei – ‘Credinti si superstitii ale poporului roman’, Editura ‘Grai si Suflet – Culturã Nationalã’, Bucuresti, 1995.

– Antoaneta Olteanu – ‘Calendarele poporului roman’, Editura Paideia, 2001.

– Elena Niculita Voronca – ‘Datinile si credintele poporului roman’, Editura Polirom, Iasi, 1998.

– Gh. F. Ciausanu – ‘Superstitiile poporului roman’, Editura Saeculum, Bucuresti, 2005.

– Ion Ghinoiu – ‘Sãrbãtori si obiceiuri romanesti’, Editura Elion, Bucuresti, 2002.

– Ion Ghinoiu – ‘Obiceiuri populare de peste an’, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1997.

– Ion Talos – ‘Gandirea magico-religioasã la romani’, Dictionar, Editura Enciclopedicã, Bucuresti, 2001.

– Irina Nicolau – ‘Ghidul Sãrbãtorilor Romanesti’, Editura Humanitas, 1998.

– Narcisa Stiucã – ‘Sãrbãtoarea noastrã cea de toate zilele’, Editura ‘Cartea de Buzunar’, 2006.

– ‘Proloagele de la Ohrida’, Editura ‘Cartea Ortodoxã’, 2005.

– Romulus Antonescu – ‘Dictionar de simboluri si credinte traditionale romanesti’, Editie digitalã, 2009.

– Romulus Vulcãnescu – ‘Mitologie Romanã’, Editura Academiei R.S.R. Bucuresti, 1985.

– Simion FIorea Marian – ‘Sãrbãtorile la romani’, Editura ‘Grai si Suflet – Culturã Nationalã’, 2001.

– Tudor Pamfile – ‘Sãrbãtorile la romani’, Editura Saeculum I.O., Bucuresti 1997.

– Tudor Pamfile – ‘Mitologie romaneascã’, Editura ‘Grai si Suflet’, Bucuresti, 2000.

– ‘Vietile Sfintilor’, Editura Episcopiei Romanului si Husilor 1998.