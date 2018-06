Totusi, e bine!

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Chiar dacã procentul de 66,21% a mediilor peste 5 obtinute de elevii vasluieni la editia din acest an a Evaluãrii Nationale este sub media nationalã, de 73,5%, rezultatele dinaintea contestatiilor au arãtat si lucruri bune. Astfel, cu sapte medii maxime obtinute, Vasluiul este pe locul 17 la nivel national, în conditiile în care în nu mai putin de sapte judete nu a fost nici o medie de 10! Mai mult, au fost acordate nu mai putin de 93 de note maxime, cele mai multe la limba si literatura românã, iar peste 17% din totalul elevilor prezenti la examen au obtinut medii peste 8.00, procent cu care nu multe judete din tarã se poate lãuda.

‘Din pãcate, ca intotdeauna, la Evaluarea Nationalã, procentul de medii peste 5 ale elevilor vasluieni este sub media pe tarã. Un motiv ar fi dezinteresul sau indiferenta copiilor, in special a celor din mediul rural, cu privire la liceul sau scoala profesionalã pe care o vor urma, dacã o vor urma! Sãrãcia, lipsa de interes a pãrintilor sau lipsa lor efectivã de langã copii, multi dintre pãrinti fiind plecati la muncã in tarã sau strãinãtate, ar putea fi alte motive pentru care multi elevi obtin note mici. În schimb, si asta se vede din rezultatele obtinute, sunt si multi elevi buni, cu pãrinti interesati de viitorul copiilor, care, iatã, au obtinut note bune la cel mai important examen al lor de panã acum. La Bacalaureat este altã poveste! Cel putin in ultimii ani, ca promovabilitate suntem peste media nationalã si, ca si rezultate, peste multe judete chiar dintre cele ‘dezvoltate’!’, a explicat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. În sprijinul afirmatiilor sefei invãtãmantului vasluian vin atat cele 7 medii de 10 obtinute de elevii vasluieni la aceastã editie a Evaluãrii Nationale, care situeazã Vasluiul pe locul 17 la nivel national si pe locul 4 in Moldova, dupã judete care au centre universitare, Iasi, Bacãu si Suceava, cat si cele nu mai putin de 93 de note maxime acordate. De exemplu, in Sibiu, Teleorman, Harghita, Dambovita, Covasna, Caras Severin si Cãlãrasi nu a fost nici o medie de 10, iar in Maramures si Sãlaj, doar cate una! Mai mult, din totalul de 3.241 de elevi vasluieni care au sustinut acest examen, din care 2.146 de elevi au reusit sã obtinã medii peste 5, nu mai putin de 213 candidati au reusit sã ia medii peste 9.00, iar alti 360 candidati, medii peste 8.00! Iar aceste rezultate bune au fost inregistrate inainte de rezolvarea celor 364 de contestatii, depuse in cea mai mare parte chiar de elevii cu note mari, care aspirã la licee bune!