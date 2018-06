Tehnologie de vis pentru o agriculturã de cosmar

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Fermierii vasluieni au adus în judet cele mai puternicie mãrci de utilaje agricole. Zeci de milioane de euro au fost investite în tractoare, combine si alte echipemente de ultimã generatie. Pe câmpurile judetului pot fi vãzute tractoare cu preturi care ajung si pânã la 250.000 de euro. Dar, în timp ce producãtorii s-au echipat pentru a fi mai eficienti din punct de vedere economic, episoadele de secetã severã leau provocat pierderi uriase. Multe culturi agricole sunt afectate în proportie de 30 – 100%, iar perspectiva urmãtoarelor luni este cel putin îngrijorãtoare.

În ultimii ani, fermierii vasluieni au investit zeci de milioane de euro in parcul de tractoare si masini agricole. Cu banii jos, apeland la credite sau accesand proiecte cu finantare nerambursabilã europeanã, producãtorii agricoli au cãutat sã se doteze cu cele mai performante utilaje. La inceputul acestui an, din cele 3.796 de tractoare aflate in inventar, nu mai putin de 562 sunt branduri de tractoare de import, precum Class, Lamborghini, Renault, Ford etc. Pretul unui astfel de tractor incepe de la 35.000 de euro si poate ajunge la 250.000 de euro. Investitii importante s-au fãcut si pe segmentul combinelor pãioase, unde, dintrun total de 469 de utilaje, un numãr de 252 sunt mãrci strãine, precum Fiat, Epple, Sampo, John Deere etc. Fermierii au alocat fonduri importante si pentru achizitionarea a 626 cositori, 153 greble mecanice, 232 prese de balotat etc. Potrvit datelor Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, lista cu dotãrile realizate in anul 2017 este urmãtoarea: 106 tractoare, 32 de pluguri, 32 grape pentru discuit, 28 semãnãtori prãsitoare, 25 remorci tractor, 16 combine, 11 semãntori pãioase, 5 prese de balotat. ìÎn ultimii ani, avem investitii puternice in ultilaje. Oamenii cumpãrã pentru a avea eficientã economicã. Aceste utilaje din import au peste 100 de cai putere si sunt fiabile. Distribuitorii merg din poartã in poartã si isi prezintã ofertele producãtorilor locali. Însã, dacã investitiile depind de producãtori, acestia nu mai pot face nimic atunci cand vine vorba de conditiile climaterice. S-a investit mult in dotare, in tehnologia de infiintare a culturilor agricole, iar oamenii au nevoie de productii bune pentru a-si acoperi sumele cheltuiteî, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

Fermierii sunt pe pierdere

Din nefericire, dotarea parcului de tractoare si masini agricole cu tehnologie de ultimã generatie nu este insotitã si de o climã favorabilã pentru sectorul agricol. Seceta si alte fenomene meteo extreme au ‘dijmuit’ sever recoltele agricole din ultimii ani, iar fermierii fac fatã tot mai greu cheltuielilor anuale. Fermierul Dan Hurduc, membru in conducerea Asociatiei Grup Est Husi, spune cã seceta din acest an este la fel de puternicã ca in anul 2012. Practic, judetul Vaslui si sudul judetului Iasi sunt, in acest moment, calamitate de secetã. Ultimele precipitatii scãzute sunt beneficie pentru culturile semãnate in primãvarã, insã pentru culturile de pãioase, ploile au venit prea tarziu. La grau, pierderile de productie sunt de circa 60%, la porumb si floareasoarelui, gradul de dãunare pe unele suprafete semãnate este de 100%. De asemenea, cultura de rapitã a rãsãrit tarziu si este afectatã, si ea, in proportie de 70%. ìAvem pierderi uriase. Noi am luat credite pentru a infiinta culturile agricole, iar acum toatã finantarea s-a scumpit. Ministerul Agriculturi spune cã nu sunt bani, iar sanse de despãgubiri nu avem. Nu stiu dacã o sã mai avem porumb, floarea-soarelui si alte cereale. Noi trebuie sã reluãm ciclul agricol in termen scurt, si va trebui sã apelãm din nou la imprumuturi. Eu vã spun cã seceta incepe abia de acum si va tine panã in toamnã. O sã vedem atunci ce o sã avem de fãcut’, a spus Dan Hurduc.