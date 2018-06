Tãtaru, PNL: «La dorinta lui Dumitru Buzatu, Aquavas întârzie modernizarea Bârladului»

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, a acuzat dur conducerea Aquavas SA pentru cã, la dorinta presedintelui Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, în subordinea cãreia se aflã, întârzie nepermis de mult demararea proiectului de reabilitare a retelei de apã si canalizare în municipiul Bârlad. „Doar pentru cã este liberal, primarul Dumitru Boros nu este lãsat sã-si punã în practicã proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere a muncipiului Bârlad. Cer presedintelui Buzatu sã iasã în fata bârlãdenilor si sã le explice nu încep lucrãrile la retelele de apã, pentru a da cale liberã asfaltãrii strãzilor!”, a declarat dr. Nelu Tãtaru.

‘Am, la fel ca marea majoritate a cetãtenilor, o mare nedumerire si totodatã ingrijorare cu privire la raportul Aquavas SA, prin care conducerea societãtii a anuntat stadiul avansat in care se aflã lucrãrile in implementarea proiectului de reabilitare a retelei de apã potabilã si canalizare in orasele judetului Vaslui. E o minciunã declaratia acestora cum cã cetãtenii sunt multumiti de stadiul in care se aflã acest proiect, cand vine vorba de Vaslui, Husi sau Negresti! Oamenii, care asteaptã de ani buni finalizarea lucrãrilor, nu sunt deloc multumiti! Cat priveste municipiul Barlad, acolo, proiectul respectiv nu se aflã nici mãcar la stadiul de detalii tehnice. Acest lucru cauzeazã mari intarzieri si in ceea ce priveste proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere pe care doreste sã-l implementeze municipalitatea, pentru cã, asa cum este logic, prima datã repari sau montezi conductele de apã si canalizare, si apoi asfaltezi strada. Invers, nu se poate, inseamnã sã-ti bati joc si de bani, si de nervii cetãtenilor! Eu am discutat cu primarul Boros, stiu ce proiecte si ce bani are disponibili pentru ele, insã are mainile legate, si asta doar pentru cã este liberal, si nu un PSD-ist la ordinele lui Dumitru Buzatu, cel care se face vinovat de neinceperea lucrãrilor atat de asteptate de balãdeni. Sunt diferite tertipuri ale presedintele PSD si, totodatã al Consiliului judetean, prin care acesta doreste fie sã-i pedepseascã pe barlãdeni pentru cã au ales in fruntea orasului un liberal, fie pentru a incerca sã castige viitoarele alegeri locale la Barlad si in tot judetul. Este usor ca, dupã ce-i pui piedici, sã-l acuzi tot pe el de neimpliniri!’, a declarat dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. Liderul liberal a fãcut un apel cãtre presedintele Dumitru Buzatu, de a iesi in fata locuitorilor municipiului Barlad pentru a le explica stadiul lucrãrilor si adevãratele motive pentru care se intarzie implementarea proiectului si, implicit, modernizarea orasului. ßÎl intreb pe dl. Dumitru Buzatu, Aquavasul fiind in subordinea lui directã, dacã departamentul sãu tehnic are idee ce se intamplã la Barlad!? Sã vinã domnul Buzatu in fata oamenilor si sã le explice de ce nu incep lucrãrile si de ce ei trebuie sã circule pe aceleasi drumuri stricate, dacã primãria vrea si are si resursele necesare pentru remedierea acestei situatii! Sã nu se mai ascundã domnul Buzatu in spatele unui primar de municipiu si sã se abtinã in a face orice ca un primar liberal sã nu-si poatã implementa propriile proiecte destinate imbunãtãtirii vietii cetãtenilor care l-au ales!’, a cerul dr. Nelu Tãtaru. Recent, primarul Dumitru Boros a criticat intarzierile inregistrate pe proiectul de apã si canal si a cerut sã primeascã un rãspuns clar in ceea ce priveste demararea lucrãrilor in municipiul Barlad. ìAcest proiect stã la baza altor proiecte din Barlad. Nu poti sã faci nimic fãrã sistemul de apã si canal. Pe oameni nu ii intereseazã documentatiile si tot felul de explicatii, locuitorii din Barlad vor sã stie cand cand vor avea constructor in oras. Nu pot asfalta strãzile, din cauzã cã nu am fie alimentare cu apã, fie canalizare. Suntem un oras blocat!’, a arãtat Dumitru Boros. Primãria Barlad are in intentia implementarea anumitor proiecte, insã acestea trebuie realizate inaintea proiectului de apã si canal. ‘Nu putem reabilita strãzile inainte. Am fãcut cateva adrese la SC Aquavas SA Vaslui, pentru a nu ajunge la o situatie tragicã. Vrem sã aflãm concret cand vor veni contructorii la Barlad’, a insistat Boros.