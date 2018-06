Tânãr arestat preventiv pentru furturi din locuintã

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Pe 22 iunie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vaslui – Biroul de Investigatii Criminale au probat activitatea infractionalã a unui bãrbat de 21 de ani, din Vaslui, bãnuit de comiterea a trei infractiuni de furt calificat si douã infractiuni de tentativã la furt calificat. Politistii au stabilit faptul cã, in perioada mai – iunie, acesta a pãtruns in cinci locuinte de pe raza municipiului Vaslui, de unde a sustras mai multe bunuri electronice, electrocasnice, parfumuri, bijuterii din aur, dar si alte bunuri de valoare, valoarea prejudiciului creat fiind de aproximativ 10.000 lei. În cauzã au fost efectuate 3 perchezitii domiciliare, ocazie cu care s-a reusit recuperarea unor bunuri dintre cele sustrase, in valoare de aproximativ 5.000 lei, acestea fiind restituite persoanelor vãtãmate. Bãrbatul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore, pe 22 iunie iar o zi mai tarziu a fost prezentat Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui si Judecãtoriei Vaslui, cu propunerea de arestare preventivã, instanta emitand mandat de arestare preventivã pentru 30 zile.