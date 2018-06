Statii de autobuz pe traseul Motor Grup – Cismeaua Moldovencei

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Consiliul Local Vaslui dezbate, maine, proiectul de hotãrare privind infiintarea statiilor de autobuz si trecerii de pietoni aferentã pe traseul nr. 25, Garã – Cismeaua Moldovencei, pe strada Cãlugãreni, intre Motor Grup si Cismeaua Moldovencei. Traseul Motor Grup – Cismeaua Moldovencei are 2,93 kilometri, motiv pentru care locuitorii din zona Cãlugãreni au solicitat infiintarea unor statii de autobuz. În ultima perioadã, in zonã sau dezvoltat mai multe activitãti comerciale, iar gradul de locuire este in continuã crestere. Pe langã cele douã statii de autobuz, va fi infiintatã si o trecere de pietoni, in dreptul imobilului aflat la nr. 166. Directia de Gospodãrire Urbanã din cadrul Primãriei a intocmit documentatia necesarã si a solicitat emiterea avizului, de cãtre Inspectoratul Judetean de Politie, referitor la infiintarea unor statii de autobuz, iar Inspectoratul de Politie a acordat aviz favorabil infiintãrii statiilor. Odatã cu infiintarea statiilor de autobuz, autoritãtile administratiei publice au in atributiile lor si luarea de mãsuri pentru instalarea, aplicarea, si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutierã, echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare. ‘Se vor respecta procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie a lucrãrilor pentru amenajarea statiilor de autobuz pe ambele sensuri ale strãzii Cãlugãreni din municipiul Vaslui si trecerii pentru pietoni aferente, in dreptul imobilului nr. 166’, se aratã in avizul Politiei Municipiului Vaslui – Biroul Rutier.