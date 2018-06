«Start la Antreprenoriat în Nord-Est» si în Bârlad!

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Primãria Municipiului Bârlad si Consiliul Local Municipal au devenit parteneri ai unui proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat, pentru Regiunea Nord-Est, de Quanta Resurse Umane SRL.

În cadrul acestei initiative, care isi propune infiintarea a 45 de intreprinderi non-agricole in zona urbanã, in sase judete din regiunea Nord-Est, la Primãria Barlad a avut loc deja o primã intalnire la care au fost invitati reprezentanti ai mai multor sfere de activitate localã, si nu numai. În primul rand, participantilor li s-a adus la cunostintã cã proiectul in sine se adreseazã direct unui numãr de 350 de persoane, care vor fi incurajate sã isi deschidã propriile afaceri si, astfel, sã creeze minimum 100 de noi locuri de muncã. Valoarea totalã a proiectului este de peste 10 milioane lei, din care circa 8,6 milioane lei contributia Uniunii Europene, 1,5 milioane lei contributie nationalã si peste 200.000 lei contributie proprie. Concret, proiectul isi propune sã identifice adulti care au idei de afaceri, dar care nu le pot pune in practicã din cauza situatiei financiare. Cei care au idei ce se inscriu in cerintele proiectului pot primi bani si sprijinul de care au nevoie pentru a se dezvolta ca antreprenori, ei fiind doar conditionati sã angajeze minimum douã persoane. Toate detaliile despre acest proiect, dar si multe alte informatii despre cum pot fi sustinuti viitorii antreprenori vor fi aduse si la cunostinta absolventilor de liceu din Barlad, care au fost invitati de municipalitate la o nouã intalnire cu responsabilii proiectului, miercuri, 27 iunie, de la ora 17.00, la Sala micã a Cinematografului ßVictoria’ din Barlad.