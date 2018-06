Spor natural negativ în majoritatea comunitãtilor vasluiene

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Judetul Vaslui continuã si in anul 2018 sã aibã un spor natural negativ. În primele trei luni ale acestui an, la un numãr total de 823 nãscutii vii s-au inregistrat nu mai putin de 1.695 de decese. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, situatia demograficã din primul trimestru al anului curent aratã astfel: ianuarie – spor natural negativ de 191 persoane, februarie – sport natural negativ de 313 persoane, martie – spor natural negativ de 368 persoane. În ultimii 25 de ani, populatia judetulu Vaslui a scãzut intr-un ritm sustinut. În anul 1992, populatia judetului dupã domiciliu era de 482.866 persoane, iar dupã rezidentã, de 463.964 persoane. Trendul descrescãtor a continuat, astfel incat, in anul 2014, populatia judetului Vaslui dupã domiciliu a scãzut la 476.406 persoane, si la 309.125 persoane dupã rezidentã. Conform acelorasi date statistice, la 1 ianuarie 2016, in judetul Vaslui era inregistratã o populatie de 479.815 persoane dupã domiciliu si 386.211 dupã rezidentã. În statisticile oficiale, populatia este calculatã dupã douã dimensiuni, iar in functie de scopul dorit, utilizatorul poate folosi indicatorul statistic ‘populatie’, astfel: populatia rezidentã: conform criteriului resedintei obisnuite pe teritoriul Romaniei pentru o perioadã de cel putin 12 luni, indiferent de cetãtenie, folositã pentru comparatii europene, internationale. Resedinta obisnuitã poate sã fie aceeasi cu domiciliul sau poate sã difere, in cazul persoanelor care aleg sã-si stabileascã resedinta obisnuitã in altã localitate decat cea de domiciliu din tarã sau strãinãtate.