Spitalul Judetean de Urgentã cautã (iar) director medical!

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Conducerea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui face o nouã încercare de a ocupa, prin concurs, postul de director medical, vacant de aproape trei ani. Precedentul concurs, programat pentru noiembrie 2017, a fost amânat ca urmare a unor modificãri legislative apãrute dupã initierea procedurii. Perioada de depunere a dosarelor este 25 iunie – 6 iulie, iar concursul va avea loc în zilele de 16, 17 si 18 iulie.

Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui reia procedura pentru ocuparea postului vacant de director medical, post liber, in urma demisiei dr. Lelia Croitoru, in martie 2015, demisie survenitã ca urmare a scandalului arestãrii doctorilor ginecologi judecati in prezent pentru luare de mitã si ale fapte penale. Atunci, in locul sãu a fost numitã dr. Mihaela Moronescu, medic in cadrul sectiei TBC a spitalului, care insã nu a rezistat pe post nici mãcar o jumãtate de an, prezentandu-si demisia din functia de director medical. În octombrie 2015, cand la SJU Vaslui era asteptatã o echipã de evaluatori din partea Ministerului Sãnãtãtii in vederea acreditãrii unitãtii spitalicesti, dr. Lelia Croitoru a acceptat sã preia din nou, ca interimar, postul de director medical, post pe care il ocupã si in prezent. În noiembrie anul trecut, conducerea SJU Vaslui a organizat un nou concurs pentru ocuparea postului de director medical al spitalului, la care, cu cateva zile inaintea expirãrii perioadei de inscriere, nu se prezentase insã nimeni. Datoritã unor modificãri legislative ale regulamentelor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere a unitãtilor, apãrute dupã demararea procedurii, concursul a fost anulat, urmand a fi reluat la o datã ce urma sã fie anuntatã ulterior. La inceputul anului, consilierii judeteni au aprobat desemnarea reprezentantiilor ai acestei institutii in Comisia de examen si a celei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei specifice comitetului director de Director medical al SJU Vaslui, insã a durat aproape jumãtate de an panã sã fie anuntat noul concurs. Deja, anuntul de organizare a concursului a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, anunt care deja a fost postat pe site-ul spitalului, www.sju.ro, alãturi de metodologia de organizare si desfãsurare, bibliografia, tema proiectului ce trebuie depus de candidati si grila de punctare a proiectelor. La concursul pentru ocuparea postului de director medical al celui mai mare spital din judet se pot inscrie medici confirmati cel putin medici specialisti, cu o vechime de minim 5 ani in specialitatea respectivã, cu cazierul curat si care sã nu aibã implinitã varsta legalã de pensionare. Perioada de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este 25 iunie – 6 iulie, proba scrisã urmand sã fie sustinutã pe data de 16 iulie, de la ora 11.00. A doua zi, incepand cu ora 12.00, candidatii vor sustine in fata comisiei de examen proiectele de specialitate, pentru ca pe data de 18 iulie sã aibã loc interviul. Rezultatele vor fi afisate dupã fiecare probã de examen, iar mediile obtinute vor fi anuntate pe 18 iulie, la ora 15.30, candidatii avand termen panã pe 19 iulie, ora 10.30 pentru a depune eventualele contestatii. Afisarea rezultatelor finale este programatã pentru data de 23 iulie, urmand ca in termen de douã zile sã fie apoi emisã dispozitia de numire a noului director medical al Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. Cu o conditie: sã se gãseascã candidati!