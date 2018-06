Spectacol de execeptie al Scolii Dance Studio, în Copoul vasluian

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Duminicã, 10 iunie, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, a avut loc un spectacol de senzatie al copiilor din cadrul Scolii Dance Studio Iasi. Alãturi de tinerii dansatori din Vaslui si Iasi, pe scenã a evoluat si o echipã de seniori, formatã din dansatorul amator Traian Irimia si dansatoarea Cãtãlina Negru, profesor în cadrul Scolii de Dans Bel Art.

Scoala Dance Studio Iasi este un club de dans sportiv care si-a inceput activitatea in anul 2008 si este afiliat la Federatia Romanã de Dans Sportiv, cu antrenori specializati si acreditati de federatie. Clubul se ocupã de promvarea miscãrii in randul copiilor, si nu numai. În anul 2013, clubul a deschis un punct de lucru stabil in orasul Vaslui. Din acest moment, copiii din Vaslui au fãcut cunostintã cu locurile de pe cele mai inalte podiumuri din Romania, precum Campionatul National pe clase, de unde s-au intors de curand. Evenimentul a fost deschis de cei mai mici membri ai clubului, cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani, care au prezentat un moment de Vals Lent. Urmãtoarea grupã care a evoluat pe scena din Parcul Copou a avut in componentã si invitati de la Iasi, campioni medaliati cu argint si bronz la concursurile de dans. Traian Irimia, prezentatorul spectacolului, a spus cã la Vaslui a concurat cea mai bunã pereche de copii din Europa la categoria lor de varstã. ‘Perechea detine un palmares impresionant panã la varsta de 11 ani, respectiv 10 ani. Este vorba despre opt titluri de capioni nationali, fiind a doua oarã cand reusesc sã castige cele trei campionate majore (cel de sectiuni-standard, latino si cel de 10 dansuri). Ei au dansat un Vals Vienez, pe o melodie foarte cunoscutã’, a spus Traian Irimia. Programul artistic a cuprins si momente muzicale ale membrilor Cercului de Muzicã Usoarã din cadrul Palatului Copiilor Vaslui. Printre altii, au cantat in fata publicului Simona Zaharia, cu piesa ‘Spune-miî, Miruna Lazãr, cu piesa ‘Love is the name’, Andra Dascãlu, cu piesa ‘Lãsati-mã sã fiu asa cum sunt’.