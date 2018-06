Simulare de accident radiologic, în Gara Rosiesti

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

Miercuri, 20 iunie, începând cu ora 11.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã 9ISU) «Podul Înalt» Vaslui a efectuat un exer citiu tactic, cu forte si mijloace în teren, cu tema «Activitatea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã si interventia for telor si mijloacelor specia lizate pentru limitarea si înlãturarea urmãrilor unui accident în transport rutier cu sursã radiologicã, pro dus în localitatea Gara Rosiesti».

Potrivit scenariului exercitiului, in data de 20.06.2018, ora 11.00 pe DJ 244 A la intersectia cu DE581, un autovehicul care transporta o sursã de radiatie, din cauza neacordãrii prioritãtii de trecere de cãtre un alt autoturism, a efectuat o manevrã bruscã si a pãrãsit partea carosabilã, iesind in decor pe partea dreaptã a DJ 244 A, pe sensul de mers cãtre localitatea Gara Rosiesti. În urma coliziunii cu elementele de protectie ale pãrtii carosabile, s-a produs o fisurã la rezervorul de combustibil al autovehicului, in contact cu plãcutele de franã incinse, ulterior s-a produs un incendiu la comparti mentul transport al autovehiculului, care, prin extindere, ar putea facilita degradarea din punct de vedere al sigurantei containerului in care este transportatã sursa de radiatie, rezultand astfel o emisie de radiatie. Concomitent cu aceastã situatie de urgentã, s-a produs o explozie urmatã de incendiu la sectia de productie (instalatia de transport prin tubulaturã) de la SC Safir SRL Vaslui, ca urmare a incãrcãrii electro statice a cerealelor mãcinate in urma procesului de morãrit. Exercitiul a avut ca obiectiv general verificarea timpului de reactie si a posibilitãtilor tehnice de interventie ale fortelor si mijloacelor tehnice conform registrului de capabilitãti, precum si pregãtirea institutiilor care trebuie sã intervinã in cazul unui asemenea dezastru (tip de risc: accidente, avarii, explozii si incendii in activitãti de transport si morãrit). Structurile participante la exercitiu au fost: Institutia Prefec tului Judetului Vaslui, ISU ßPodul Înalt’ al judetului Vaslui, Inspec toratul de Politie Judetean Vaslui, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui ßGeneral de brigadã Mihail Racovitã’, Unitatea Militarã nr. 01776 Husi, Centrul Militar Judetean Vaslui, Structura teritorialã pentru probleme speciale a judetului Vaslui, Directia de Sãnãtate Publicã, UPU/SMURD Vaslui, Agentia de Protectia Mediului, Comitetul Local pentru Situatii de Urgentã Rosiesti si personal desemnat din cadrul Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare Bucuresti. Conform Compartimentului Infor mare si Relatii Publice din cadrul ISU Vaslui, ßactiunea s-a incheiat cu o analizã a modului si capacitãtii de interventie in cazul producerii unei astfel de situatie, concluzia fiind cã toate fortele participante au demonstrat ca pot gestiona corect si coerent o situatie de urgentã de o asemenea anvergurã’, cu atat mai mult cu cat aceste situatii se pot intampla oricand pe teritoriul judetului.