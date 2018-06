Sesiuni de informare si constientizare, la ITM Vaslui

joi, iunie 21, 2018, 3:00

În vederea realizãrii actiunilor de informare si constientizare din programul cadru propriu de actiuni pentru anul 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui se vor organiza, trimestrial, mai multe sesiuni de informare si constientizare. Manuela Moraru, purtãtorul de cuvant al ITM Vaslui, a precizat cã actiunile constau in informarea si constientizarea angajatorilor si a angajatilor cu privire la beneficiile muncii declarate, pe de o parte, si dezavantajele muncii nedeclarate, pe de altã parte. Informarea constã si in constientizarea angajatorilor si a angajatilor cu privire la aplicarea legislatiei nationale privind detasarea lucrãtorilor in cadrul prestãrii de servicii transnationale. ‘Cetãtenii aflati in cãutarea unui loc de muncã in strãinãtate vor fi informati cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoasterea prevederilor legale. De asemenea, angajatorii vor mai primi date despre prevederile legale referitoare la registrul general de evidentã a salariatilor, obligatiile ce le revin angajatorilor conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si informatii despre inregistrarea zilierilor’, a precizat Manuela Moraru.