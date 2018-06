Servicii medicale performante accesibile si vasluienilor

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Noul sistem d eoperatie va permite interventii chirurgicale in conditii de sigurantã maximalã pentru pacient, la nivelul coloanei, cranio-cerebral. ßEste un sistem ultraperformant, care permite efectuarea de imagini 3D, cu expunere minimã la radiatii. Operatia, practic, se va face in conditii virtuale, dar 100% suprapuse pe conditii reale din sala de operatii. De aici incolo, lucrurile sunt deschise pentru operatii si mai performante. În Romania, este primul sistem de imagisticã intraoperatorie de asemenea nivel achizitionat, si singurul din zona de sud est a Europei. Sperãm si ne dorim ca si alte spitale sã achizitioneze o asemenea tehnologie’, a explicat Lucian Eva, managerul spitalului iesean. Noua aparaturã va permite tratarea pacientilor cu traume in zona vertebralã spinalã, pacienti cu patologie tumoralã, cu patologie degenerativã, cu patologie vascularã. La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, singura unitate medicalã de profil din zona esticã a Romaniei, sunt tratati anual aproximativ 12.000 de pacienti, in sistem de internare continuã, sunt consultati 20.000, sunt aproximativ 25.000 de pacienti care vin la UPU si sunt efectuate peste 4.000 de operatii. Pentru achizitionarea acestui aparat, conducerea spitalului a cheltuit 500.000 de euro, alti 500.000 de euro fiind bani alocati de Consiliul Judetean Iasi.