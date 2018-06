Senatorul Gabriela Cretu, dialog cu Frans Timmermans, la Sofia

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

Senatorul Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, a participat, în perioada 17-19 iunie, la Conferinta Organelor Specializate în Afaceri Comunitare si Europene (COSAC), care s-a desfãsurat la Sofia, în cadrul dimensiunii parlamentare a Presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene.

Cea de-a 59 sesiune s-a axat pe cinci tematici principale: evaluarea prioritãtilor bulgare a presedintiei rotative la Consiliul UE, integrare si co nec tivitate in Balcanii de Vest, cu accent pe politica de extindere, pilonul european al drepturilor sociale, politica de coeziune consolidatã si eficientã dupã 2020 si cooperarea interparlamentarã la nivel UE in contextul dezbaterii privind subsidiaritatea si proportionalitatea. Gabriela Cretu a reafirmat sprijinul Romaniei pentru politica de extindere a Uniunii, subliniind cã ßatitudinea tãrii noastre nu este justificatã doar de visul si actiunile realiste de a construi un viitor european pentru Republica Moldova sau de necesitatea rezolvãrii relatiilor incã tensionate din Balcani. Avem o experientã acumulatã pe care dorim sã o impãrtãsim prietenilor nostri din vecinãtate’. În cadrul sesiunii referitoare la pilonul social, parlamentarul roman a mentionat motivul pentru care cetãtenii europeni sunt nemultumiti si anume existenta unei singure piete cu 28 de sisteme sociale diferite, a unei economii fãrã frontiere, dar cu indicatori sociali si responsabilitãti in cadrul frontierelor nationale. Aceastã situatie permite o competitie neloialã si sporeste inegalitãtile sociale, situatie exploatatã de partidele populiste si eurosceptice. În timpul conferintei, delegatia Senatului a avut o intalnire bilateralã cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, in cadrul cãreia s-au discutat aspecte privind grupul operativ privind subsidiaritatea si proportionalitatea, al cãrui scop e de a propune un mod in care UE ar putea sã ia in considerare mai eficient cele douã principii, atat in ceea ce priveste atribuirea, cat si exercitarea competentelor sale. În cadrul intrevederii, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului Romaniei l-a asigurat pe inaltul oficial european de o bunã colaborare in cadrul troicii COSAC si si-a reafirmat sprijinul pentru consolidarea relatiei cu institutiile europene.