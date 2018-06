Sedintã de informare la Finantele Publice Vaslui

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui organizeazã luni, 18 iunie, la ora 11.00, o intalnire dedicatã contribuabililor persoane fizice si juridice pentru a oferi clarificãri si indrumãri referitoare la aplicarea legislatiei in domeniul fiscal. Sedinta va avea loc la sediul institutiei din municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 56, in sala de sedinte de la etajul II. În cadrul discutiilor, vor fi prezentate urmãtoarele subiecte: noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS, informatii cu privire la modul de completare pe suport hartie sau in format electronic a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distantã. De asemenea, vor fi oferite informatii privind inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017, servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale. ‘Contribuabilii interesati pot afla data, locul de desfãsurare a intalnirii si subiectele puse in dezbatere prin accesarea listei disponibile de pe site-ul www.anaf.ro/infopublice. Pentru participarea la intalnirile organizate la sediile unitãtilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã’, a spus Mirela Bulgaru, purtãtor de cuvant al AJFP Vaslui.