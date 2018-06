Scade numãrul turistilor!

luni, iunie 18, 2018, 3:00

Anul 2018 nu se dovedeste deloc fast pentru turism. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna martie 2018, numãrul turistilor cazati (sosirile) in judetul nostru a fost de 2.754 persoane, inregistrandu-se 4.184 innoptãri. Spre comparatie, in luna martie 2017 se inregistrau urmãtoarele valori: 3.227 sosiri, respectiv 5.046 de innoptãri. ßHarta’ sosirilor in judetul nostru in primul trimestru al acestui an aratã astfel: ianuarie – 2.834 turisti, februarie – 2.740 turisti, martie – 2.754 turisti. Conform datelor statistice, indicele de utilizare netã a locurilor de cazare rãmane scãzut: 15,7% in martie 2018 si 20,1% in martie 2017. În total, in anul 2017 au fost in judetul nostru 44.674 de turisti: ianuarie – 2.449 turisti, februarie – 2.448 turisti, martie – 3.227 turisti, aprilie – 3.280 turisti, mai – 4.111 turisti, iunie – 3.766 turisti, iulie – 3.133 turisti, august – 5.936 turisti, septembrie – 5.138 turisti, octombrie – 4.425 turisti, noiembrie – 3.742 turisi, decembrie 3.019 turisti. Spre comparatie, in anul 2016 ai vizitat judetul Vaslui 39.929 de turisti.