Sapte contrabandisti de tigãri, arestati preventiv!

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad, au desfãsurat, miercuri, 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bârlad, pentru stabilirea activitãtilor infractionale desfãsurate de mai multe persoane care aveau preocupãri în sfera contrabandei cu produse din tutun. În cauzã sunt cercetate 15 persoane pentru sãvârsirea infractiunii de contrabandã, iar fata de sapte dintre acestea judecãtorul de drepturi si libertãti din cadrul Judecãtoriei Bârlad a admis propunerea de arestare preventivã pentru 30 de zile.

Pentru intregirea probatoriului intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad, politistii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, sprijiniti de Directia Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au declansat actiuni specifice pentru stabilirea activitãtilor infractionale desfãsurate de mai multe persoane pe raza municipiului Barlad care aveau preocupãri in sfera contrabandei cu produse din tutun. Acestia colectau, transportau, depozitau si comercializau, direct sau prin intermediari, tigãri de contrabandã pentru o obtine beneficii financiare. Astfel, pe 5 iunie, in municipiul Barlad a fost realizat un flagrant, ocazie cu care au fost descoperite intr-un autoturism marca Citroen C4, condus de cetãteanul roman Daniel C., in varstã de 30 de ani, patru cutii de carton, care contineau cantitatea de 2.500 pachete de tigãri marca Plugarul, cu timbru de accizã R. Moldova. De asemenea, la o locatie de pe raza municipiului Barlad utilizatã de Daniel C. au fost descoperite alte sase cutii de carton, identice cu cele descoperite in autoturismul Citroen, care contineau cantitatea de 3.750 pachete de tigãri marca Plugarul cu timbru de accizã R. Moldova. În cadrul aceleiasi actiuni a fost identificat in trafic autoturismul marca Mercedes E 200, condus de cãtre cetãteanul roman Gheorghe T., insotit de fratele sãu, care actiona ca antemergãtor al primului autoturism. Ca urmare a celor constatate, miercuri, 6 iunie, politistii de frontierã din cadrul ITPF Iasi – Serviciul Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au desfãsurat 11 perchezitii domiciliare la diferite locatii de pe raza municipiului Barlad si 8 perchezitii la autoturismele folosite de cãtre suspecti, fiind puse in aplicare 15 de mandate de aducere la audieri. În urma perchezitiilor desfãsurate au fost ridicate si indisponibilizate in vederea continuãrii cercetãrilor, 615 pachete de tigãri, de diferite mãrci, de provenientã R. Moldova, douã autoturisme folosite in activitatea infractionalã si diferite sume de bani (9.677 lei si 950 lire).Totodatã, au fost aduse la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, pentru audieri, 15 persoane, cetãteni romani. Procurorul de caz a pus in miscare actiunea penalã fatã de 15 persoane sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã, iar sapte dintre acestea au fost prezentate la Judecãtoria Barlad cu propunere de arestare preventivã. Judecãtorul de drepturi si libertãti din cadrul Judecãtoriei Barlad a admis propunerea procurorului de caz si a emis mandate de arestare preventivã pentru o perioada de 30 de zile pentru cei sapte inculpati.