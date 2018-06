Santierele evaziunii

luni, iunie 25, 2018, 3:00

În timp ce autoritãtile se plâng de lipsa acutã de muncitori în constructii, munca la negru înfloreste. În numai trei zile, Inspectia Muncii si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui au descoperit pe santierele din judet 22 de muncitori la negru, fiind aplicate amenzi de 440.000 lei! Îngrijorate de amploarea fenomenului, autoritãtile au decis sã continue campania de controale. La nivel oficial, multe investitii începute în judet se deruleazã în ritm de melc, tocmai din cauza lipsei fortei de muncã calificate.

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a desfãsurat, in perioada 12 – 15 iunie, o campanie de controale privind identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã in domeniul constructiilor. Inspectorii de muncã au vizat, in principal, echipele neautorizate si nefiscalizate de lucrãtori. ITM a avut sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, pentru a depista persoanele care lucrau fãrã forme legale de angajare pentru si/sau sub autoritatea anumitor persoane, efectuand anumite lucrãri de constructii. ßPersoanele identificate cã foloseau astfel de echipe sau persoane fãrã contracte individuale de muncã, incheiate potrivit art. 10, respectiv 16 din Codul Muncii, au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare de 20.000 lei. Acest cuantum al amenzilor a fost aplicat pentru fiecare persoanã identificatã fãrã forme legale de angajare. Astfel, in cadrul actiunilor de control au fost identificate 22 de persoane care lucrau fãrã contracte individuale de muncã, fiind aplicate amenzi in valoare de 440.000 lei’, a precizat Manuela Moraru, purtãtorul de cuvant al ITM Vaslui.

Controalele vor continua

În perioada urmãtoare, ITM Vaslui va efectua noi actiuni de control la santierele organizate, autorizate sau neautorizate din judetul Vaslui. Decizia a fost luatã pe fondul numãrului mare de persoane identificate fãrã forme legale de angajare. De asemenea, s-a avut in vedere cresterea gradului de constientizare a entitãtilor care pot avea calitatea de angajator si folosesc fortã de muncã fãrã respectarea prevederilor legale, in ceea ce priveste consecintele sociale si economice pe care le produce munca nedeclaratã, a riscurilor mari de accidentare existente in santiere. ‘Îndrumãm persoanele fizice si/sau juridice care executã lucrãri de constructii sub antreprizã sau in regie proprie sã respecte prevederile legale din domeniul relatiilor de muncã in special in ceea ce priveste incheierea contractelor individuale de muncã cu persoanele folosite la muncã, salarizare, timp de muncã si repaus, precum si al sãnãtãtii si securitãtii in muncã. Este vorba despre luarea mãsurilor privind instruirea din punct de vederea al sãnãtãtii si securitãtii in muncã in toate fazele, precum si identificarea riscurilor de accidentare si imbolnãvire profesionalã si prevenirea evenimentelor’, a mai spus Manuela Moraru.

Criza acuta de constructori

Lipsa fortei de muncã devine o problemã acutã la nivelul judetului Vaslui. Unele investitii incepute in cursul acestui an se deruleazã intr-un ritm destul de lent din cauza lipsei fortei de muncã calificate. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã va ridica problema lipsei fortei de muncã ori de cate ori va avea ocazia. În prezent, este o mare nevoie de muncitori calificati in constructii, dincolo de deficitul de oameni din alte domenii economice. ‘Avem o mare nevoie de constructori. Lucrãm cu o lipsã mare de fortã de calitate. Suntem in imposibilitate de a realiza la timp investitiile pe care le avem. Aceasta este lupta noastrã cu cei care vin sã efectueze lucrãrile. Suntem in campanie de lucru. Am pornit Bazarul, iar eu fac prezenta in fiecare dimineatã acolo, impreunã cu seful de santier’, a spus Vasile Pavãl. Din nefericire, perspectiva pe piata muncii locale este extrem de sumbrã. Majoritatea tinerilor sustin cã nu se pot realiza in Romania si cã preferã sã plece in alte tãri europene pentru a se dezvolta personal. ‘Ar trebuie sã avem o reactie, sã ii intrebãm pe acesti tineri: ce ii determinã sã plece? Ai fost in facultate si ai finalizat studiile, dar apoi ai cãutat altceva pe piata de muncã din tarã? Nu tinerii vor schimba ceva? Eu spun cã avem posibilitatea sã ne dezvoltãm si la noi, dar trebuie incearcat acest lucru’, a mai spus Vasile Pavãl.