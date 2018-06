Salã de sport si reabilitare termicã pentru CSEI «Elisabeta Polihroniade» din Vaslui

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Consilierii judeteni au fost convocati în sedintã extraordinarã pentru a aproba douã hotãrâri ce vor îmbunãtãti conditiile de educatie si recuperare a copiilor cu dizabilitãti care învatã la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” din Vaslui. Totodatã, s-a procedat la o nouã rectificare, a III-a din acest an, a bugetului judetului, în sumã de… 25.000 lei. Toti banii sunt destinati Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, pentru achizitionarea a 25 de frigidere ce vor fi amplasate în saloane si folosite inclusiv de bolnavi.

În scurt timp, Centrul Scolar de Educatie Incluzivã ‘Elisabeta Polihroniade’ din Vaslui ar putea deveni una dintre cele mai moderne unitãti din Moldova destinate elevilor cu deficiente mintale moderate sau severe, copii cu sindrom Down si ADHD. Asta dupã ce Consiliul Judetean Vaslui va finaliza implementarea proiectului ‘Cresterea eficientei energetice a imobilului CSEI ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui’. Prin acest proiect in valoare de 3,464 milioane de lei, se va face reabilitarea termicã a clãdirii, inclusiv introducerea utilizãrii energiei solare. Proiectul, aflat in faza de precontractare, mai avea nevoie doar de votul consilierilor judeteni pentru aprobarea unor modificãri ale cheltuielilor pentru proiectare si executie aprobate initial, modificãri solicitate de finantator, ADR Nord- Est. Este vorba de partea de valoarea contributiei proprii a CJ Vaslui, care va deveni de 1.226.478,08 lei, cu… 1.869,92 lei mai mult decat suma aprobatã initial! Fiind vorba de fonduri europene, chiar dacã suma este micã, rectificarea trebuia fãcutã prin hotãrare de CJ. Un alt proiect de hotãrare supus atentiei consilierilor judeteni la sedinta extraordinarã convocatã luni s-a referit la predarea cãtre Compania Nationalã de Investitii a amplasamentului pe care se va construi noua salã de sport a CSEI ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui’, destinatã celor 166 de elevi inscrisi si care panã acum fãceau miscare intr-o salã de clasã, iar kinetoterapie, in douã camere din internat. Noua salã de sport va fi construitã pe douã nivele si va avea, pe langã terenul propriu-zis, vestiare, utilitãti ori zonã de bar/cofetãrie, si o tribunã cu o capacitate de 102 locuri. ‘Sala de sport scolarã propusã a fi realizatã va avea un rol decisiv, ca promotor al stãrii de sãnãtate, reducerea riscului accentuãrii afectiunilor fizice si psihice la copii sau tineri si ar permite elevilor sã practice sportul in conditiile standardelor actuale’, argumenta presedintele CJ Dumitru Buzatu in proiectul de hotãrare inaintat aprobãrii consilierilor judeteni. Acestia au dezbãtut incã douã proiecte, privind rectificarea a III-a a bugetului local al judetului si al institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii pe anul 2018. Respectiva rectificare este in sumã de doar 25.000 lei, bani cu care SJU Vaslui va achizitiona 25 de frigidere destinate un numãr de 25 de saloane cu bolnavi. ‘Astfel, se va satisface nu doar o mãsurã solicitatã de DSP Vaslui in urma ultimei actiuni de control, dar si o cerintã obligatorie in vederea acreditãrii spitalului in faza a II-a’, a explicat Dumitru Buzatu.