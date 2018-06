Rulmenti SA si Rebricea au cîstigat concursul serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgentã

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Vineri, incepand cu ora 09.00, in Poligonul de pregãtire al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ßPodul Înalt’ al judetului Vaslui s-a desfãsurat etapa judeteanã a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgentã. Probele concursului au constat in: Pista cu obstacole pe 100 m, Stafeta 4×100 m si Dispozitivul de interventie. Echipajul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgentã a S.C. Rulmenti S.A. Barlad si cel a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã Rebricea s-au clasat pe locul I si vor reprezenta judetul Vaslui la etapa zonalã, alãturi de celelalte echipaje din zona Moldovei, competitie care se va desfãsura in prima jumãtate a lunii iulie pe Stadionul municipal Focsani. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgentã din Romania au ca obiective dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si deprinderilor specifice, necesare indeplinirii actiunilor de interventie in situatii de urgentã; evaluarea nivelului de pregãtire a capacitãtii de interventie a serviciilor voluntare si private; popularizarea, in randul cetãtenilor, a unor aspecte din activitatea desfãsuratã de aceste servicii si, nu in ultimul rand, dezvoltarea si imbunãtãtirea relatiilor de colaborare intre serviciile voluntare si private.