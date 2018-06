Revizia propriului autoturism pentru perioada de varã costã, în medie, 700 de lei

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Un roman parcurge, in medie, 5.000 de kilometri cu masina personalã in perioada de varã si ar trebui sã aloce aproximativ 700 de lei pentru revizia autovehiculului, in sezonul cald, aratã estimãrile specialistilor unui magazin online de piese si accesorii auto. Conform sursei citate, media distantei parcurse cu propriul autoturism in lunile de varã reprezintã aproximativ 40% din distanta totalã parcursã intr-un an. În acest context, specialistii AutoEco.ro recomandã o verificare amãnuntitã a autovehiculului inainte de a pleca in vacanta de varã, pentru a remedia posibile defectiuni si a preintampina eventuale probleme generate de un drum lung. Astfel, pe lista problemelor de revizuit sunt: filtrele si nivelul uleiului de motor, sistemele de suspensie, directie si de franare, anvelopele, sistemul de lumini, precum si solutia de climatizare. De asemenea, este recomandat ca intervalul de revizie a nivelului uleiului de motor sã nu depãseascã 12 luni sau maximum 15.000 de km parcursi. Din datele centralizate de magazinul online reiese cã pregãtirea masinii pentru varã necesitã un buget de 700 de lei, aceastã revizie avand un cost mai scãzut decat pregãtirea necesarã la iesirea din sezonul rece, care ajunge panã la aproximativ 800 de lei.