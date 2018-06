Redimensionare proeuropeanã dupã noile alegeri pentru Primãria Chisinãului

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Duminicã, 3 iunie, la Chisinãu, scrutinul pentru alegerile anticipate ale primarului general al municipiului Chisinãu l-a scos invingãtor pe Andrei Nãstase, liderul partidului antioligarhic Demnitate si Adevãr, exponentul unei aliante preelectorale proeuropene formate din trei partide, un oponent si un critic aspru al regimului dominat de Partidul Democrat, aflat la guvernare in Republica Moldova. Astfel, prin infrangerea candidatului socialist si victoria fortelor proeuropene, decorul politic al Chisinãului isi reconfigureazã optiunile. Durata mandatului castigat de Andrei Nãstase este scurtã, de un an de zile. Importanta lui insã este majorã. Istoriceste vorbind, Chisinãul a jucat un rol important in miscarea de eliberare nationalã a romanilor basarabeni de la sfarsitul secolului trecut, tot asa, precum a fost si declansatorul Marii Uniri si a consolidãrii Romaniei Mari. Chisinãul a fost inima si sufletul acelor mari evenimente care au dat, ca prin minune, sens si formã aspiratiilor nationale in vremuri grele, de cumpãnã. Chisinãul nu a incetat sã fie bastion al romanitãtii nici dupã cucerirea independentei si constituirea Republicii Moldova ca cel deal doilea stat romanesc, in 1991. Pentru reconfigurarea romaneascã a Chisinãului s-a luptat si s-a murit in anii de iesire de sub ruinele imperiului sovietic. Marii nostri dispãruti, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, Ion Ungureanu, Adrian Pãunescu, vorbeau, in termeni poetici si spirituali, cã in Basarabia, la Chisinãu, se aflã de fapt centrul de vitalitate al romanismului. Pornind poate de la faptul cã geografic Chisinãul se aflã in partea esticã a romanitãtii, ea a fost cel mai des expusã invaziilor si ocupatiilor strãine, rezistand acestora cu stoicism. Dar, apropo, tot Chisinãul, in conditiile Reunirii mult visate, poate asigura scoaterea judetelor romanesti limitrofe, inclusiv a Vasluiului, de sub incidenta complexelor de zone periferice, marginale. Bãtãliile electorale pentru controlul politic al capitalei Republicii Moldova intotdeauna au fost grele si pline de dramatism. Politicile contondente ale unei Rusii care se vrea mostenitoarea, deodatã, si a tarismului, si a bolsevismului, nu renuntã la incãtusarea, pentru a treia oarã, a ceea ce a rãmas din Basarabia istoricã, in spatiul intereselor ei geopolitice. Mai ieri comunistii, acum socialistii, sustinuti logistic-financiar de Rusia, luptã sã punã mana, mai intai, pe carma Municipiului. Victoria de duminicã a partidei proeuropene a fost posibilã datoritã unitãtii de care a dat dovadã pe ultima sutã de metri partidele anti-oligarhice, pro-europene si unioniste. Mã bucur cã Partidul Liberal Reformator din Republica Moldova, pe care il reprezint aici, a militat si militeazã pentru consolidarea acestor forte. Victoria redã speranta repunerii ferme a Republicii Moldova pe drumul european, in alegerile parlamentare din toamnã. Anevoioasa campanie care a precedat acest scrutin municipal demonstreazã si faptul cã Republica Moldova se mai aflã in convulsiile abandonului si sfasierilor intereselor geopolitice. Ei i se pregãteste infundarea pas cu pas intr-o zonã gri, departe de Romania si de Uniunea Europeanã. Modelul de guvernare dorit de alianta dintre marii corupti si coloana a cincea ruseascã, aflatã azi la putere in Republica Moldova, este cel de la Moscova, al lui Putin, si nicidecum cel democratic european. Mankurtismul, sãrãcia, depopularea, debusolarea tineretului, si sfidarea legilor democratice sunt sirenele sinistre ale cantecului de pierzanie pregãtit Republicii Moldova. Cu atat mai valoroasã este victoria lui Andrei Nãstase si a partidei anti oligarhice, unionist-proeuropene, obtinutã in alegerile de duminicã de la Chisinãu. Sincere felicitãri si succese, domnule Primar General al Chisinãului romanesc, Andrei Nãstase!

* Ion Hadârca, senator ALDE de Vaslui