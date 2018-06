Rectificare pentru salarii si copiatoare

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Venituri suplimentare la buget de doar aproape 29 mii lei, cheltuieli de peste 430 de mii de lei! Este un lucru pe care specialistii Consiliului Judetean îl reusesc fãrã eforturi. Cu atât mai mult cu cât marea parte a cheltuielilor este destinatã salariilor angajatilor institutiilor din subordfinea CJ, precum si scolirii functionarilor în vederea eradicãrii coruptiei, dar si pentru achizitionarea unui scaner sau a unui copiator! Noroc de o rezervã destinatã finalizãrii proiectului Gropii de gunoi de la Rosiesti, bani de care nu mai este nevoie acum, când se apropie darea în folosintã a obiectivului!

A IV-a rectificare a bugetului judetului Vaslui, ce va fi supusã atentiei consilierilor judeteni in sedinta de vineri, 29 iunie, scoate la ivealã niste rezerve financiare de care nu mai este nevoie si care vor fi folosite pentru acoperirea altor cheltuieli. Asta in conditiile in care veniturile suplimentare la buget sunt de doar 28.985 lei, cea mai mare parte, aproape 25 de mii de lei, reprezentand sume primite de la UE in contul plãtilor efectuate si prefinantãri aferente exercitiului financiar 2014 – 2020, iar nevoile presante se situeazã la peste 430 mii lei. Cea mai mare sumã pentru acoperirea cheltuielilor, 275 mii lei, provine din provizioanele pentru mediu, respectiv o rezervã pãstratã pentru acoperirea eventualelor cheltuieli suplimentare necesare finalizãrii proiectului ‘Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui’, ce include groapa de gunoi de la Rosiesti. Dat fiind cã au fost finalizate toate etapele de implementare a acestui proiect, groapa de la Rosiesti urmand a fi datã in folosintã la jumãtatea lunii viitoare, banii respectivi pot fi folositi pentru acoperirea altor nevoi. Din acesti bani, aproape jumãtate vor fi folositi la demararea proiectului ‘Eticã si Integritate la Consiliul Judetean Vaslui’, proiect finantat din fonduri europene, in urma cãruia se sperã cã functionarii si alesii vor fi feriti de tentatiile coruptiei. Alti 40.000 de lei sunt destinati elaborãrii documentatiei in vederea dotãrii noului Ambulatoriu Integrat al Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, obiectiv la care zilele viitoare se asteaptã inceperea lucrãrilor de cãtre CNI. În sfarsit, tot din banii initial prevãzuti pentru provizioane de mediu se vor acoperi sporurile angajatilor CJACPCT Vaslui, sporuri decise de guvern prin aprobarea de curand a Regulamentului cadru in acest sens. Celelalte institutii din subordinea CJ vor beneficia si ele de alocãri suplimentare de buget in acest sens, probabil chiar de luna viitoare. O altã sursã de suplimentare a bugetului o reprezintã niste sume recuperate de DGASPC Vaslui pentru plãti efectuate in anii anteriori, cheltuieli care, conform unui control al Curtii de Conturi, nu erau justificate. Banii respectivi vor rãmane tot in bugetul DGASPC, pentru acoperirea unor cheltuieli de personal panã ce vor fi alocate sume suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea salariilor pentru intreg anul 2018. În sfarsit, din excedentul bugetar de anii trecuti va fi folositã suma de 31.500 de lei, bani cu care urmeazã a fi achizitionate un scaner color A0 si un copiator A3 ce vor intra in dotarea Directiei Tehnice a CJ. Mai trebuie spus cã conducerea CJ mai are la dispozitie astfel de rezerve bugetare ce pot fi folosite in caz de nevoie urgentã, inclusiv un fond de rezervã de un milion de lei la dispozitia presedintelui institutiei, Dumitru Buzatu. La o parte din acesti bani s-ar putea apela cat de curand, pentru acoperirea nevoilor salariale ale unor primãrii ce au fost subfinantate la inceputul anului de la bugetul de stat, in cazul in care, in perioada urmãtoare, nu va avea loc o rectificare a bugetului national.