RECITAL VOCAL INSTRUMENTAL „PRELUDIUL GLORIEI” DIN CADRUL FESTIVALULUI NATIONAL „REMEMBER ENESCU”

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Muzeul „Vasile Pârvan” are deosebita bucurie de a organiza o nouã întâlnire, ultima din aceastã stagiune, cu membrii Fundatiei Culturale „Remember Enescu”, colaboratori vechi si statornici ai institutiei bârlãdene. Evenimentul va avea loc duminicã, 10 iunie, ora 11.00, la Pavilionul Expozitional Marcel Guguianu, din str. Transilvaniei 4 – 6.

Distinsa profesoarã Mihaela Tomescu cea care, de multi ani, reuseste sã adune, in jurul sãu si a muzicii, pe cei mai talentati tineri muzicieni din Romania, propune spre ascultare noi nume de tineri talentati. Si de aceastã datã vom putea vedea la lucru, in recital, atat tineri aflati la primii pasi pe calea anevoioasã a invãtãrii, cat si muzicieni cu mai multã experientã muzicalã, obtinutã in urma participãrii la numeroase concerte, recitaluri si concursuri. Vor oferi adevãrate bijuterii muzicale – TUDOR JORA, MONICA si EMILIAN RUSU-DONIGHEVICI, ANA RAICU, GHEORGHE ROBERT GHEORGHIU, MATEI BÃDÃRUTÃ, ANDREI BÃDÃRUTÃ, DIANA BžLCU, ANDREEA GAVRILUTI, TRIO ‘ARMONIA’: MARIUS BÃDÃRUTÃ, ANDREI BÃDÃRUTÃ, MATEI BÃDÃRUTÃ. Acompaniazã: EMILIA MOCANU, LAURA TURTÃ. În cadrul programului, vor fi audiate lucrãri de: A. Helev, L. van Beethoven, Flemming, W. A. Mozart, B. Dubosarski, Carmen Petra Basacopol, F. Schubert, P. de Sarasate, J. Lowland, P. I. Ceaikovski, J. Brahms, G. Bizet, J. Kerestely, Francesco Cilea, G. Puccini, Ch. Gounod. Participã tineri interpreti de la SCOALA GIMNAZIALÃ DE ARTE ßNICOLAE TONITZA’ BžRLAD, COLEGIUL NATIONAL DE ARTE ßGEORGE APOSTU’ BACÃU, COLEGIUL DE ARTE ßCARMEN SYLVA’ PLOIESTI, LICEUL DE ARTE ßMARGARETA STERIAN’ BUZÃU.