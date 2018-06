Proiect transfrontalier pentru reabilitarea statuii lui Stefan cel Mare de la Bãcãoani

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui, impreunã cu Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’, Raionul Hancesti din Republica Moldova si Primãria Muntenii de Jos au depus la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalierã Iasi un proiect intitulat ‘Pe urmele lui Stefan cel Mare’. Documentatia a fost depusã in data de 21 mai 2018 si se asteaptã ca rezultatul evaluãrii sã fie cunoscut panã la sfarsitul acestui an. Proiectul are o finantare de 1,5 milioane de euro, iar de la data semnãrii contractului de finantare lucrãrile trebuie incheiate in 24 de luni. Proiectul vizeazã reabilitarea statuii lui Stefan cel Mare de la Bãcãoani, in zona ansamblului ecvestru urmand sã fie construit un parc tematic si douã spatii expozitionale. Parcul va cuprinde machete ale cetãtilor construite in timpul domnitorului de pe intregul teritoriu al Moldovei Mari, precum si o machetã a Mãnãstirii Putna, unde este inmormantat Stafan cel Mare. În Republica Moldova, finantarea din cadrul proiectului va fi alocatã pentru reabilitarea Muzeului de Istorie si Etnografie de la Ciuciuleni, unde va fi amenajat un spatiu expozitional dedicat domnitorului Stefan cel Mare. Pe tot programul de finantare europeanã au fost depuse in total 140 de proiecte care privesc reabilitarea ptrimoniului si alte invetitii in sãnãtate si infrastrctura rutierã, din care vor fi finantate doar 30 de proiecte. ‘Pentru comuna Muntenii de Jos, proiectul este foarte important. Acest monument ne reprezintã pe noi, reprezintã regiunea noastrã. Dupã ce vor fi fãcute toate investitiile sperãm ca numãrul turistilor in zonã sã creascã’, a spus Dãnut Cretu, primarul comunei Muntenii de Jos.