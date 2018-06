Profesori vasluieni invitati la Memorialul Holocaustului

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Trei profesori vasluieni vor face parte din delegatia românã care va participa la editia din acest an a Seminarului de formare pe problematica Holocaustului, organizat de Institutul Yad Vashem din Ierusalim.

Institutul de la Yad Vashem din Ierusalim invitã in fiecare an un grup format din 15 profesori, respectiv 14 cursanti si un traducãtor de limbã englezã, la un seminar de formare pe problematica Holocaustului, actiune cuprinsã in Memorandumul incheiat intre Institutul de la Yad Vashem si Ministerul Educatiei Nationale. La editia din acest an a Seminarului de formare pe problematica Holocaustului vor participa si trei profesori vasluieni. Este vorba de Gianina Cristina Chirilã, de la Scoala Gimnazialã ‘Ion Agarici’, din Muntenii de Sus, Constantin Focsa, de la Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’, din Vaslui, si Gabriela Lislievici, de la Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’. Scoala Internationalã pentru Studierea Holocaustului, infiintatã in 1993, organizeazã programe educationale si produce materiale pedagogice care se adreseazã scolilor/organizatiilor din strãinãtate. În 2005, Scoala Internationalã pentru Studierea Holocaustului a inaugurat un proiect dedicat studiului Holocaustului in Europa, iar Romania a devenit una din tãrile partenere. Programul Seminarului este organizat pe cursuri, prelegeri ale profesorilor universitari de la Universitãti din Israel, cercetãtori ai Institutului de la Yad Vashem etc., dar si din ateliere de lucru, desfãsurate in complexul muzeal. Temele vizeazã o abordare diacronicã a Holocaustului, de la originile evreilor si panã la istoria imediatã a lor. Unele cursuri abordeazã reprezentarea Holocaustului in literaturã, altele sunt pentru prezentarea de materiale educationale, utile pentru predarea Holocaustului, atat la cursurile din programele scolare (clasele a IX-a – a XII-a), cat si la cursurile optionale. De asemenea, aceste materiale pot fi folosite si pentru organizarea/desfãsurarea unor activitãti extracurriculare legate de problematica in discutie: Ziua Nationalã si cea Internationalã a comemorãrii victimelor Holocaustului – 9 octombrie, respectiv 27 ianuarie. O altã aplicatie a Seminarului se referã metodologia de elaborare a unor proiecte educationale din perspectivã interdisciplinarã. Yad Vashem, in ebraicã: Monument si nume’, este denumirea Memorialului Victimelor Holocaustului, institutie oficialã a Statului Israel, constituitã in 1953 la Ierusalim, printr-o hotãrare a Knessetului – parlamentul israelian.