Prin sângele donat, angajatii E.ON au oferit o sansã la viatã pentru 460 de români

luni, iunie 25, 2018, 3:00

70 de litri au fost donati de peste 150 de angajati E.ON din România, în cadrul campaniei #missingtype.

Peste 150 de angajati ai companiilor E.ON din Romania si-au dovedit solidaritatea cu persoanele aflate in suferintã, donand sange in cadrul campaniei #missingtype, desfãsuratã in perioada 11 iunie – 15 iunie, in preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Cei 70 de litri donati cu acest prilej pot contribui la salvarea vietilor a 460 de adulti. Iar dacã sangele donat ajunge la copii sub varsta de un an, acesta va putea salva viata a 770 de bebelusi. Angajatii E.ON au donat sange la centrele de transfuzie sanguinã din Alba- Iulia, Arad, Bacãu, Baia Mare, Barlad, Bistrita, Bucuresti, Cluj-Napoca, Deva, Iasi, Miercurea Ciuc, Piatra Neamt, Resita, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timisoara si Zalãu. La sediul central al Grupului E.ON din Targu Mures a fost prezentã o statie mobilã de donare de sange. Actiunea a fost un succes, la Targu Mures, numãrul donatorilor – 79, echivaland cu numãrul celor care doneazã sange, timp de douã zile, la Centrul de Transfuzii Mures. Nevoia de sange este una permanentã in Romania, in conditiile in care, anual, peste 600.000 de persoane au nevoie de sange, iar numãrul donatorilor este mult mai mic fatã de cel din alte tãri europene. În Romania, doar 1,7% dintre adulti doneazã, fatã de Danemarca unde procentajul este de 10%, Anglia – 9%, Franta si Germania – 6%. Grupul german E.ON s-a alãturat in acest an, prin toate subsidiarele sale din tãrile in care este prezent, pentru prima oarã campaniei #missingtype pentru a incuraja donarea de sange. În urma campaniei, 1.700 de angajati E.ON au donat sange, demonstrand astfel cã nu pot sta nepãsãtori la apelul de a fi alãturi de persoanele pentru care sansa la viatã depinde de donatorii de sange. Campania anualã #missingtype a fost lansatã in anul 2015 in Marea Britanie de cãtre NHS Blood and Transplant (organism din cadrul Departamentului de Sãnãtate si Asistentã Socialã din Marea Britanie, responsabil pentru donarea de organe si de sange la nivel national), cu scopul de a opri declinul din ultimul deceniu al numãrului de noi donatori de sange si de a asigura in toate unitãtile medicale din lume flacoane cu toate grupele sanguine.