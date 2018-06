Primarul Vasile Pavãl promoveazã proiecte de 27 milioane de euro

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, se va intalni in aceastã sãptãmanã cu reprezentanti ai Guvernului Romaniei, pentru a analiza stadiul proiectelor cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Întalnirea de lucru va avea loc la Ministerul Fondurilor Europene, la discutii urmand sã participe si premierul Viorica Dãncilã. La actiune particitã toti primarii municipiilor resedintã de judet, pentru a prezenta fiecare stadiul implementãrii aplicatiilor de finantare. Municipiul Vaslui va avea o alocare de 27 milioane de euro pe Axa Prioritarã 4. ‘Noi avem urcatã pe SEAP oferta de licitatie pentru intocmirea studiilor de fazabilitate. Urmãrim ca, panã la sfarsitul acestui an, sã avem studiile de fezabilitate si contractele de finantare incheiate. Anul viitor, vom finaliza documentatiile tehnice vom semna contractele de executie si vom trece la realizarea proiectelor’, a precizat Vasile Pavãl. Primãria Vaslui a identificat un numãr de proiecte care depãseste suma alocatã, astfel incat, in cazul in care un proiect nu este admis la finantare, sã existe un portofoliu de proiecte de rezervã. Proiectele care vor fi demarate vizeazã extinderea troleului, a spatiilor verzi, investitii in zona comunitãtilor defavorizate, in educatie. Practic, se prevede extinderea Parcului Copou, construirea unor case sociale in zona Rediu, investitii in liceele vasluiene ‘Stefan Procopiu’ si ‘Ion Mincu’ etc. ‘Vor intra in muncipiu circa 120 milioane de lei. Dacã tinem cont de faptul cã bugetul nostru anual este de 145 milioane de lei, este o investitie impresionantã’, a spus Vasile Pavãl.

Investitii în Zona Metropolitanã Vaslui

Pentru a putea accesa finantarea europeanã nerambursabilã de 27 milioane de euro, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, in luna octombrie, intro sedintã extraordinarã, douã documente extrem de importante pentru comunitate. Este vorba despre ‘Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã a Zonei Metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023’ si ‘Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã a municipiului Vaslui’. Strategia cuprinde peste 100 de proiecte de dezvoltare, care urmeazã sã fie implementate in urmãtorii ani in municipiul Vaslui si comunele care fac parte din Zona Metropolitanã. Este vorba despre proiecte finantate din fonduri europene, din bugetul national, bugetul local sau alte surse de finantare. Strategia reprezintã un document programatic care se adreseazã unei game largi de probleme economice, sociale si de mediu ale comunitãtii. Dezvoltarea municipiului Vaslui pentru perioada urmãtoare este vãzutã prin prisma apartenentei acestuia la o zonã urbanã functionalã, alãturi de Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Vãleni si Zãpodeni.

Autoritatea Urbana selecteaza proiectele

Dupã aprobarea strategiei de dezvoltare si a planului de mobilitate rolul principal revine Autoritãtii Urbane. Structura va selecta fisele de proiecte si va da acceptul pentru finantarea inves – titiilor. În sedinta CL Vaslui de joi, 16 martie 2017, a fost aprobatã infiintarea Autoritãtii Urbane. Noul organism are atributii in prioritizarea si selectarea strategicã a proiectelor cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Progra mului Operational Regional (POR) 2014-2020. Cei cinci membri ai autoritãtii au fost numiti prin dispozitia primarului Vasile Pavãl. ‘Autoritãtile urbane vor functiona ca structurã internã la nivelul municipiilor resedintã de judet. Structura va fi alcãtuitã din experti tehnici din aparatul adminis – trativ care vor identifica, in baza unei proceduri de prioritizare si selectie, proiectele care pot fi finantate. Practic, Autoritatea Urbanã va avea responsabilitatea selectiei strategice a proiectelor’, a precizat Vasile Pavãl.