Primarii strâmbã din nas la euro si zâmbesc la leu

marți, iunie 19, 2018, 3:00

Anul trecut, primãriile din judetul Vaslui au atras numai 5,59 milioane de euro din fondurile europene nerambursabile. Cu aceastã sumã, Vasluiul este în top 10 judete cu cele mai putine fonduri europene absorbite. Dacã în ce priveste banii de la UE administratiile locale nu au performat, la proiectele finantate de la bugetul national, situatia este mult mai bunã. Vasluiul are eligibile pentru finantare pe PNDL 2 un numãr de 256 de proiecte, cu o alocatie bugetarã pentru perioada 2017-2020 în valoare de 882.070.167 lei.

Potrivit datelor Ministerului Dezvoltãrii, anul 2017 nu a fost o perioadã fastã pentru judetul Vaslui in ceea ce priveste atragerea fondu – rilor europene nerambursabile. Anul trecut, autoritãtile publice locale au atras in comunitãtile vasluiene doar 5,59 milioane de euro. În restul judetelor Moldovei, situatia atragerii fondurilor europene de cãtre primãrii este urmãtoarea: Iasi – 19,19 milioane de euro, Suceava – 18,06 milioane de euro, Bacãu – 11,73 milioane de euro, Neamt – 9,68 milioane de euro, Botosani – 3,58 milioane de euro. Practic, cu cele 5,59 milioane de euro abosorbite in anul trecut de cãtre autoritãtile locale, Vasluiul se claseazã la nivel national in top 10 judete care au atras cele mai putine fonduri nerambursabile europene. Potrivit datelor centralizate de Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, cele mai multe fonduri nerambursabile le-au primit anul trecut judetele Bihor – 31,3 milioane de euro, Maramures – 28,9 milioane de euro, Timis – 28,9 milioane de euro si Mures – 20,68 milioane de euro. Din cele 41 de judete ale tãrii plus Bucurestiul, doar unitãtile administrativ-teritoriale din cele patru judete mentionate au reusit sã atragã peste 20 de milioane de euro. La polul opus s-au situat judetele Brãila – 949.000 euro, Ilfov – 548.000 euro, si Bucuresti, cu numai 203.000 euro.

Finantarea de la bugetul national, mult mai buna

Dacã la absorbtia fondurilor europene stãm destul de prost, situatia este mult mai confortabilã in ceea ce priveste implementarea proiectelor cu finantare de la bugetul national. Ministerul Dezvoltãrii Regionale a publicat, in cursul lunii iulie 2017, lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL 2, in perioada 2017 – 2020. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017- 2020 fiind de 882.070.167 lei. Din numãrul total de proiecte, Consiliul Judetean Vaslui are 17 proiecte aprobate pe PNDL II. Printre acestea se numãrã ‘Reabilitare si modernizare drum judetean (DJ) 159: limitã judet Neamt – Bãcesti – Bãbusa – Pãltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armãsoaia – Blesca’, ‘Modernizare DJ 241C: limita judet Bacãu (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei – Dragomiresti’, ‘Modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bãltati – Vinetesti – Oltenesti – Zgura’, ‘Modernizare DJ 246 din DJ 247 (Codãesti) – Rediu Galian – Tãcuta – Focseasca – limita judetului Iasi’, ‘Modernizare DJ 243B: Barlad (DJ 243) – Crang – Ciocani – Movileni – Coroiestii de Sus – limitã judetul Bacãu’, ‘Modernizare DJ 244H: DJ 244 – Viisoara – Urdesti – Gãgesti (DJ 244B)’, ‘Modernizare DJ 245A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovãt – Suceveni – Bogdana – Similisoara – Gãvanu – Morãreni – Gherghesti – Valea Lupului – Lunca – Silistea – Iana’, ‘Modernizare DJ 245C: Bãcani (DJ 245) – Bãltãteni – Cepesti – Rãdãesti – Coroiesti – Bogdãnita – Schitu’, ‘Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, comuna Todiresti’, ‘Reabilitare si modernizare DJ 248A’, ‘Pod din beton armat pe DJ 241C, in satul Doagele’.