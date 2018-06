Primãria Vaslui preia în administrare unitatea militarã

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Primãria Vaslui preia, în aceastã sãptãmânã, fosta unitate militarã din centrul orasului. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, Primãria Vaslui a propus realizarea unui proiect amplu, care cuprinde institutii socio-medicale, un centru cultural si o grãdinã botanicã.

Locatia intrã in administrarea autoritãtilor locale dupã ce, in luna aprilie 2018, Guvernul Romaniei a aprobat o hotãrare privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale si pentru transmiterea acestuia in domeniul public al municipiului Vaslui. Astfel, Executivul a aprobat transmiterea imobilului 363 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale in domeniul public al municipiului Vaslui, precum si declararea acestuia din bun de interes public national in bun de interes public local. oDupã lupte seculare, a venit vremea sã preluãm unitatea militarã. Acolo, intr-un colt al terenului, vom amenaja o grãdinã botanicã. Este un proiect mai amplu acolo, si il vom lansa in dezbatere publicã, pentru ca vasluienii sã isi poatã spune pãrereao, a spus Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului, Primãria Vaslui a propus realizarea, intr-un termen de 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare pe o suprafatã de 7,70 hectare, care va cuprinde: Directia de Asistentã Socialã – serviciu public cu personalitate juridicã, ordonator tertiar de credite, aflat in subordinea primarului, centre sociale si medicosociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane varsta a III-a, adãpost victime violentã domesticã, adãpost oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofizioterapie), Centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hectare se va infiinta un parc – grãdinã botanicã.