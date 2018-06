«Preventia tine la distantã detentia – Învatã din greselile altora!», un nou episod

vineri, iunie 15, 2018, 3:00

Ieri, cu incepere de la ora 10.00, la Liceul ‘Anghel Ruginã Vaslui’ au continuat activitãtile din proiectul ‘Preventia tine la distantã detentia – Învatã din greselile altora!’, initiat de Penitenciarul Vaslui. La activitate au participat 6 detinuti, cadre din Penitenciarul Vaslui, specialisti CPECA Vaslui, specialisti de la Inspectoratul de Politie Vaslui, dar si elevi de la liceul gazdã. Reamintim, proiectul vizeazã valorificarea experientelor de viatã ale detinutilor, constientizarea efectelor negative ale consumului de droguri asupra individului si isi propune sã evidentieze importanta respectãrii regulilor si a legilor comunitãtii. Atat detinutii, cat si celelalte persoane participante la activitate sunt sprijinite sã isi analizeze propiile alegeri, sã constientizeze nevoia de dezvoltare a abilitãtilor de comunicare a problemelor personale, de contactare si de colaborare cu institutii specializate, sã isi dezvolte noi abilitãti de interactiune socialã, sã atingã un nivel optim de control emotional in situatii de impas existential. În cadrul activitãtii de ieri au fost analizate si prezentate situatii concrete de viatã specifice alegerilor gresite, care i-au adus in conditia de detinut, Astfel, au fost expuse lectii de viatã trãite de persoanele private de libertate prezente la activitate, insistand pe constientizarea greselilor fãcute si sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica analizatã. În ceea ce-i priveste pe elevi, se urmãreste realizarea unei activitãti de prevenire a comportamentelor deviante in randul tinerilor, transmiterea unor informatii corecte cu privire la consecintele consumului de droguri, consolidarea in randul minorilor si a tinerilor a informatiilor corecte privind privarea de libertate si conditiile reale de viatã din penitenciar, consolidarea capacitãtilor prospective pentru adolescentii aflati in faza de dezvoltare psihosociala orientatã cãtre scopuri imediate si contextuale, constientizarea consecintelor faptelor sãvarsite de persoane private de libertate aflate in stare de detinere, constientizarea la elevi a faptului cã doar o informare corectã despre anumite fenomene psihosociale poate orienta si consolida comportamente prosociale adecvate, consolidarea mecanismelor de auto-influentã prin intermediul proceselor de comparare cu ceilalti; schimbarea perceptiei negative pe care societatea civilã o are fatã persoanele care executã pedepse privative de libertate.