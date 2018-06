Plt. adj. sef Sorin Pãduraru, dublu medaliat la Campionatul de Atletism si Cros al MAI

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Plutonierul adjutant sef Sorin Pãduraru, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU) „Podul Înalt” al judetului Vaslui este dublu medaliat la Campionatul de Atletism si Cros al Ministerului Afacerilor Interne.

Pompierul vasluian a cistigat din nou douã medalii la Campionatul de Atletism si Cros al MAI, competitie desfãsuratã in Iasi, pe Stadionul ‘Emil Alexandrescu’, in perioada 12 – 15 iunie. Înregistrand o nouã performantã, el a reusit sã ocupe locul I, cu lotul de atletism al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, pentru al saselea an consecutiv. Reprezentantul ISU ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a concurat la categoria peste 45 ani si s-a clasat pe locul I la proba de sãriturã in lungime si pe locul III la proba 100 m plat. Performanta militarului nu este singularã, el reusind, in cei 11 ani in care a participat la competitiile organizate, sã se claseze de fiecare datã pe pozitii fruntase. Gratie acestor rezultate, subofiterul vasluian va participa la Campionatul European al Politistilor si Pompierilor, competitie care se va desfãsura in Gibraltar, in perioada 21-29 septembrie.