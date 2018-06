Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã al Bârladului, modificat, completat si votat

marți, iunie 19, 2018, 3:00

Ieri, de la ora 10.00, în sala de sedinte a Primãriei municipiului Bârlad a avut loc, la initiativa primarului Dumitru Borot, o întâlnire pe tema ultimelor modificãri aduse Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã (PMUD), cel mai amplu proiect care va fi desfãsurat de municipalitatea localã. Toate schimbãrile propuse de Executiv au fost însusite de Legislativ.

La intrunire au participat, pe langã reprezentanti ai operatorului de apã, canal, salubritate, intretinere infrastructurã rutierã, personal din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului si publicul interesat. Personalul Biroului de Dezvoltare Localã si Integrare Europeanã, care monitorizeazã implementarea PMUD, le-a adus la cunostintã participantilor modificãrile care au survenit in ultimul timp, solicitate de autoritãtile care vor finanta initiativa. În primul rand, in acest Plan va fi modificat amplasamentul viitoarei Autobaze pentru cele 10 autobuze electrice pe care municipalitatea vrea sã le achizitioneze, parte a unor mãsuri de diminuare a emisiilor de carbon in transportul public local. Astfel, Autobaza nu va mai fi amenajatã pe strada Palerma, in apropiere de Statia de asfalt a SC Reiser SA Barlad, ci pe strada Tecuciului, pe amplasamentul fostului poligon auto. Decizia schimbãrii amplasamentului s-a luat din cauza procesului indelungat de obtinere a avizelor necesare scoaterii terenului din circuitul agricol – in care acesta se aflã in prezent – si introducerii lui in intravilan, depãsindu-se astfel data limitã de depunere a proiectului, respectiv 21 iunie a.c. De precizat cã, odatã cu modificarea amplasamentului Autobazei, strada Palerma nu va mai intra in circuitul viitoarelor trasee de transport public urban. O altã modificare adusã PMUD se referã la amenajarea unei parcãri noi pe strada 1 Decembrie nr. 55. În plus, in Zona Grãdinii Publice – la intrarea principalã – ca de altfel si in Zona Piata ßSf. Ilie’ – pe esplanada situatã intre Hala Centralã si Florãrie (strada Fagului) – se vor amenaja douã parcãri pentru biciclete. ßExceptand modificarea adusã la amplasamentul viitoarei Autobaze, care este extrem de importantã, celelalte douã sunt mai mult de substantã decat de continut. Însã noi tinem foarte mult ca acest Plan sã fie implementat in termenele stabilite, motiv pentru care ii acordãm o atentie deosebitã. Si asta pentru simplul motiv cã, in momentul in care PMUD va primi finantare, va deveni cel mai mare si mai ambitios proiect pe care l-a implementat vreodatã Barladul’, a declarat primarul Dumitru Boros. Toate modificãrile aduse au fost introduse in PMUD, iar actul in aceastã formã a fost deja votat de consilieri locali, in cadrul sedintei de indatã care a avut loc tot ieri.