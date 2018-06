Peste jumãtate din software-ul instalat pe computerele din România nu este licentiat

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Peste jumãtate din software-ul instalat pe computerele din România, mai exact 59%, nu este licentiat corespunzãtor, ceea ce creste riscul atacurilor cibernetice, potrivit unui studiu BSA.

În intreaga lume, organizatiile folosesc software-ul pentru a-si imbunãtãti modul in care fac afaceri, pentru a-si spori profiturile, pentru a ajunge pe noi piete si pentru a obtine avantaje competitive. Însã, in cazul in care software-ul nu este licentiat corespunzãtor, organizatiile se confruntã cu un risc semnificativ de a cãdea victimã unor amenintãri de securitate care duc adesea la afectarea activitãtii de business. ‘Organizatiile din intreaga lume nu beneficiazã de avantajele economice si de securitate pe care le oferã software-ul bine gestionat’, a declarat Victoria Espinel, presedinte si CEO al BSA The Software Alliance. ‘Companiile ar trebui sã aplice programe de management al software-ului (SAM) pentru a evalua si gestiona software-ul din retelele lor. Acest lucru, la randul sãu, ajutã organizatiile sã reducã riscul de atacuri cibernetice care le pot afecta activitatea si contribuie la cresterea veniturilor’, a adãugat ea. La nivel mondial, 37% din softuri nu sunt licentiate, ceea ce este alarmant. Malware-ul asociat software-ului nelicentiat costã companiile din intreaga lume aproape 359 miliarde de dolari pe an. Directorii de tehnologia informatiei considerã cã evitarea atacurilor de tip hacking la adresa datelor si a altor amenintãri de securitate cauzate de malware reprezintã principalul motiv pentru a se asigura cã software-ul din retelele lor este pe deplin licentiat. Cresterea nivelului de respectare a conditiilor de licentiere a softwareului este acum un factor de crestere economicã, pe langã faptul cã reprezintã un imperativ de securitate. Atunci cand companiile adoptã mãsuri pragmatice pentru a-si imbunãtãti gestionarea software-ului, isi pot creste profiturile cu panã la 11%. Organizatiile pot adopta astãzi mãsuri semnificative pentru a imbunãtãti gestionarea software-ului. Studiile aratã cã organizatiile pot obtine panã la 30% economii in costurile anuale cu software-ul prin implementarea unui program solid de gestionare a resurselor software si de optimizare a licentelor pentru programele pentru calculator.