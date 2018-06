Perchezitii la traficantii de tigari din Bârlad

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Ieri dimineatã, incepand cu ora 6.00, politisti de frontierã vasluieni si ieseni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au declansat o actiune specificã pentru stabilirea activitãtilor infractionale desfãsurate de mai multe persoane pe raza municipiului Barlad care aveau preocupãri in sfera contrabandei cu produse din tutun. Acestia colectau, transportau, depozitau si comercializau direct sau prin intermediari tigãri de contrabandã pentru o obtine beneficii financiare. Au avut loc 11 perchezitii domiciliare la locatii de pe raza municipiului Barlad si 8 perchezitii la autoturisme folosite de cãtre suspecti, fiind puse in aplicare 15 de mandate de aducere la audieri. Cercetãrile in cauzã continuã, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, la finalizare urmand a fi luate mãsurile legale ce se impun.